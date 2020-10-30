SOYER: 20'YE YAKIN YIKIM İHBARI GELDİ
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından kendilerine 20'ye yakın yıkım ihbarı geldiğini söyledi.Bu arada, AFAD, belediye, itfaiye ve 112 Acil ekipleri yıkımın olduğu söylenen Bayraklı ilçesine yönlendirildi. Ekiplerin enkazdaki çalışmalarının sürdüğü bildirildi. Enkaz altından kurtarılan kişiler çevredeki hastanelere kaldırıldı.YÜKSEKTEN ATLAMA SONUCU YARALANANLAR OLDU
İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında meydana gelen 6.6 büyüklüğün6deki deprem sırasında bazı vatandaşların panik yapıp yüksekten atlama sonucu yaralandığı belirtildi. Yaralıların hastanelere tedaviye alındığı bildirildi.
- Kaynak: DHA
Son Dakika › Güncel › Ege Denizi'nde 6.6 büyüklüğünde deprem; İzmir'de yıkıma neden oldu (4) - Son Dakika