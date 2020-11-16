Ege Denizi'nde Amfibi Görev Grup Komutanlığı Harekata Hazırlık Eğitimleri yapıldı - Son Dakika

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Amfibi Görev Grup Komutanlığı Harekata Hazırlık Eğitimleri'nin Ege Denizi'nde başarıyla yapıldığını açıkladı.

Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Kara Kuvvetleri Komutanlığımızın genel maksat ve taarruz helikopterleri ile Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza ait uçakların da iştirak ettiği Amfibi Görev Grup Komutanlığı Harekata Hazırlık Eğitimleri, 9-13 Kasım tarihleri arasında Ege Denizi'nde başarıyla icra edildi" denildi.