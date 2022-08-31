Kuşadası'nda 4.5 Büyüklüğünde Deprem Oldu - Son Dakika
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Kuşadası'nda 4.5 Büyüklüğünde Deprem Oldu

31.08.2022 19:39
Kuşadası'nda 4.5 Büyüklüğünde Deprem Oldu

Ege Denizi’nde Aydın’ın Kuşadası ilçesi açıklarında deprem oldu. AFAD, 17.02’de olan depremin büyüklüğünü 4.5 olarak duyurdu.

Ege Denizi'nde Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında deprem oldu. AFAD, saat 17.02'de meydana gelen depremin büyüklüğünü 4.5 olarak duyurdu.

Ege Denizi'nde Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında deprem meydana geldi. AFAD, 17.02'de olan depremin merkez üssünü Ege Denizi Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıkları, büyüklüğünü ise 4.5 olarak açıkladı. Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin büyüklüğünü 4.7 olarak duyurdu.

YORUMLAR
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Kuşadası 2 kere sallandı! Vatandaş sokağa döküldü Kuşadası 2 kere sallandı! Vatandaş sokağa döküldü Ege beşik gibi sallandı! Kuşadası açıklarında 15 dakika arayla 4.7 ve 5.1 büyüklüklerinde deprem oldu Ege beşik gibi sallandı! Kuşadası açıklarında 15 dakika arayla 4.7 ve 5.1 büyüklüklerinde deprem oldu
Kaynak: ANKA

Ege Denizi, Kuşadası, Aydın, AFAD, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kuşadası'nda 4.5 Büyüklüğünde Deprem Oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kuşadası'nda 4.5 Büyüklüğünde Deprem Oldu - Son Dakika
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