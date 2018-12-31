Ege Denizi'nde Düzensiz Göçle Mücadele
23 dakika önce
Muğla'nın Bodrum ilçesinde yasa dışı yollardan yurt dışına geçmeye çalışan, aralarında çocuk ve kadınların da olduğu 17 düzensiz göçmen ile Türk organizatör yakalandı.
Muğla
'nın Bodrum
ilçesinde yasa dışı yollardan yurt dışına geçmeye çalışan, aralarında çocuk ve kadınların da olduğu 17 düzensiz göçmen ile Türk organizatör yakalandı.
Sahil Güvenlik Güney Ege
Grup Komutanlığı ekipleri, Gümbet açıklarında çok sayıda kişinin bulunduğu fiber tekneyi durdurdu.
Teknede yasa dışı yollardan yurt dışına geçmeye çalışan, aralarında çocuk ve kadınların da olduğu 11'i Yemen
, 5'i Filistin
ve biri Irak
uyruklu 17 düzensiz göçmen yakalandı, kaçak geçişe aracılık ettiği gerekçesiyle Türk organizatör gözaltına alındı.
Sahil güvenlik botuyla Bodrum Sahil Güvenlik Komutanlığı
İskelesi'ne getirilen düzensiz göçmenler, Bodrum Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.
Gözaltına alınan zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.
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Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 07:45 Kaynak: AA
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