Son Dakika Haberleri: Ege Denizi'nde Düzensiz Göçle Mücadele

Ege Denizi'nde Düzensiz Göçle Mücadele

1 saat önce

Muğla'nın Bodrum ilçesinde yasa dışı yollardan yurt dışına geçmeye çalışan, aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu 13 düzensiz göçmen ile bir organizatör yakalandı.

Ege Denizi'nde Düzensiz Göçle Mücadele, System.String[]
Muğla'nın Bodrum ilçesinde yasa dışı yollardan yurt dışına geçmeye çalışan, aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu 13 düzensiz göçmen ile bir organizatör yakalandı.


Bodrum Deniz Güvenlik Gözetleme Radar İstasyonu tarafından, Yalıkavak marina içinden çok hızlı çıktığı tespit edilen fiber tekne, Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı ekiplerince durduruldu.


Teknede yasa dışı yollardan yurt dışına geçmeye çalışan, aralarında çocuk ve kadınların da olduğu Suriye, Yemen ve Filistinli 13 düzensiz göçmen yakalandı, kaçak geçişe aracılık ettiği gerekçesiyle bir organizatör gözaltına alındı.

Sahil güvenlik botuyla Turgutreis Limanına getirilen düzensiz göçmenler, Bodrum Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.


Gözaltına alınan zanlının, emniyetteki işlemleri sürüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 11:26 Kaynak: AA

Muğla, Bodrum, Güncel
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