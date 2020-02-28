Ege Denizi'nde fırtına bekleniyor - Son Dakika

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi, Ege Denizi'nde beklenen fırtınaya karşı uyarıda bulundu.



Ege Denizi'nde yarın ilk saatlerden itibaren kuzey ve kuzeydoğu, güneyinde kuzey ve kuzeybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde 50-75km/sa fırtına bekleniyor. Fırtınanın yarın akşam saatlerinden sonra etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor. - AYDIN