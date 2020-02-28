Ege Denizi'nde fırtına bekleniyor - Son Dakika
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Ege Denizi'nde fırtına bekleniyor

6 saat önce

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğünden edinilen bilgiye göre Ege Denizi'nde yarın fırtına bekleniyor.

Ege Denizi'nde fırtına bekleniyor, System.String[]

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğünden edinilen bilgiye göre Ege Denizi'nde yarın fırtına bekleniyor.


Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Ege Denizi'nde yarın ilk saatlerden itibaren kuzey ve kuzeydoğu, güneyinde kuzey ve kuzeybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75km/sa) fırtına bekleniyor. Fırtınanın yarın akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor" denildi. - İZMİR

Ege Denizi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 05:20 Kaynak: İHA
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