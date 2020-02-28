Ege Denizi'nde fırtına bekleniyor - Son Dakika

Ege Denizi'nde fırtına bekleniyor
6 saat önce
Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğünden edinilen bilgiye göre Ege Denizi'nde yarın fırtına bekleniyor.
Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 05:20 Kaynak: İHA
Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğünden edinilen bilgiye göre Ege Denizi'nde yarın fırtına bekleniyor.
Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Ege Denizi'nde yarın ilk saatlerden itibaren kuzey ve kuzeydoğu, güneyinde kuzey ve kuzeybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75km/sa) fırtına bekleniyor. Fırtınanın yarın akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor" denildi. - İZMİR
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