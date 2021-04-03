Ege Denizi'nde fırtına bekleniyor - Son Dakika

Ege Denizi'nde fırtına bekleniyor

Ege Denizi'nde rüzgarın yarın sabah saatlerinden itibaren fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Ege Denizi'nde rüzgarın yarın sabah saatlerinden itibaren fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, Ege Denizi'nde rüzgarın yarın sabah saatlerinden itibaren güney ve güneydoğu, öğle saatlerine kadar kuzeyde güneybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 kilometre/saat) fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Fırtınanın gece saatlerinden sonra etkisini kaybedeceği öngörülüyor. Ulaşımda aksamalar gibi muhtemel olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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