Ege Denizi'nde fırtına uyarısı - Son Dakika
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Ege Denizi'nde fırtına uyarısı

6 saat önce

Ege Denizi'nde kuvvetli esen rüzgarın, bugün akşam saatlerinden itibaren etkisini artırarak zaman zaman fırtına şeklinde eseceği uyarısı yapıldı.

Ege Denizi'nde fırtına uyarısı, System.String[]

Ege Denizi'nde kuvvetli esen rüzgarın, bugün akşam saatlerinden itibaren etkisini artırarak zaman zaman fırtına şeklinde eseceği uyarısı yapıldı.


Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden yapılan uyarıda, Ege Denizi'nde halen güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli esen rüzgarın; bugün akşam saatlerinden itibaren etkisini artırarak zaman zaman, saatte 50-75 kilometre hıza fırtına şeklinde eseceği ve fırtınanın yarın öğle saatlerinden sonra etkisini kaybedeceği ifade edildi. Uyarıda, "Yaşanması muhtemel deniz ulaşımında aksama gibi olumsuzluklara karşı ilgililerin ve vatandaşlarımızın tedbirli olmaları gerekmektedir" ifadelerine yer verildi. - İZMİR

Ege Denizi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.03.2020 02:22 Kaynak: İHA
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