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Ege Denizi'nde göçmen kaçaklığı operasyonunda 6 kişi tutuklandı - Son Dakika

Ege Denizi'nde göçmen kaçaklığı operasyonunda 6 kişi tutuklandı

14.02.2022 22:53
Ege Denizi'nde göçmen kaçaklığı operasyonunda 6 kişi tutuklandı

İzmir'in Foça ilçesindeki bir tekneye insansız hava araçlarının (İHA) desteğiyle düzenlenen operasyonda, düzensiz göçmenleri İtalya'ya götürmeyi planladıkları iddiasıyla gözaltına alınan 10 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

İzmir'in Foça ilçesindeki bir tekneye insansız hava araçlarının (İHA) desteğiyle düzenlenen operasyonda, düzensiz göçmenleri İtalya'ya götürmeyi planladıkları iddiasıyla gözaltına alınan 10 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

Foça açıklarında düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 2'si yabancı uyruklu 10 şüphelinin jandarmadaki sorguları tamamlandı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 6'sı tutuklandı, yabancı uyrukluların da aralarında bulunduğu 4 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü, 11 Şubat'ta Foça ilçesindeki bir koydan çok sayıda düzensiz göçmenin İtalya'ya kaçırılacağı bilgisi üzerine harekete geçmiş, insansız hava aracıyla tespit edilen tekne takibe alınmış, Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı ekiplerin de desteğiyle düzenlenen operasyonda teknedeki 197 düzensiz göçmen ile göçmenleri İtalya'ya götürmeyi planlayan 10 organizatör yakalanmıştı.

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İtalya, İzmir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ege Denizi'nde göçmen kaçaklığı operasyonunda 6 kişi tutuklandı - Son Dakika


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