Ege Denizi'nde iş birliğinin geliştirilmesi çalışmaları
26 dakika önce
Türkiye ve Yunanistan Savunma Bakanlıkları heyetleri, Ege Denizi'nde iş birliğini geliştirmek amacıyla gerçekleştirilen görüşmelerin ikincisini 17-21 Haziran'da Ankara'da yapacak.
Türkiye
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 10:23 Kaynak: AA
ve Yunanistan
Savunma Bakanlıkları heyetleri, Ege Denizi
'nde iş birliğini geliştirmek amacıyla gerçekleştirilen görüşmelerin ikincisini 17-21 Haziran'da Ankara
'da yapacak.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Türkiye ve Yunanistan Savunma Bakanlıkları heyetleri arasında, Güven Arttırıcı Önlemler başta olmak üzere Ege Denizi'nde iş birliğini geliştirmek maksadıyla icra edilen görüşmelerin ikincisi 17-21 Haziran 2019'da Ankara'da gerçekleştirilecektir." denildi.
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