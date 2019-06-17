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Ege Denizi'nde iş birliğinin geliştirilmesi çalışmaları

26 dakika önce

Türkiye ve Yunanistan Savunma Bakanlıkları heyetleri, Ege Denizi'nde iş birliğini geliştirmek amacıyla gerçekleştirilen görüşmelerin ikincisini 17-21 Haziran'da Ankara'da yapacak.

Ege Denizi'nde iş birliğinin geliştirilmesi çalışmaları, System.String[]
Türkiye ve Yunanistan Savunma Bakanlıkları heyetleri, Ege Denizi'nde iş birliğini geliştirmek amacıyla gerçekleştirilen görüşmelerin ikincisini 17-21 Haziran'da Ankara'da yapacak.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Türkiye ve Yunanistan Savunma Bakanlıkları heyetleri arasında, Güven Arttırıcı Önlemler başta olmak üzere Ege Denizi'nde iş birliğini geliştirmek maksadıyla icra edilen görüşmelerin ikincisi 17-21 Haziran 2019'da Ankara'da gerçekleştirilecektir." denildi.
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 10:23 Kaynak: AA
Ankara, Ege Denizi, Güncel
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