Ege Denizi'nde korkutan iki deprem - Son Dakika

İstanbul DHA

Ege Denizi' Datça açıklarında 4,8 ve 4.2 büyüklüğünde art arda iki deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) edinilen bilgiye göre, saat 03.30'da Ege açıklarında 4,8 büyüklüğünde, 03.44'te ise 4.2 büyüklüğünde iki sarsıntı kaydedildi.

İlk sarsıntı Datça'ya 173 kilometre uzaklıkta ve 5.78 kilometre derinlikte ikincisi ise 131.77 kilometre uzaklıkta ve 11 kilometre derinlikte meydana geldi.