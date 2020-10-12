Ege Denizi'nde korkutan iki deprem - Son Dakika

Ege Denizi'nde korkutan iki deprem

12.10.2020 04:01
Ege Denizi'nde korkutan iki deprem, System.String[]

İstanbul DHAEge Denizi' Datça açıklarında 4,8 ve 4.2 büyüklüğünde art arda iki deprem meydana geldi.

İstanbul DHA

Ege Denizi' Datça açıklarında 4,8 ve 4.2 büyüklüğünde art arda iki deprem meydana  geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) edinilen bilgiye göre, saat 03.30'da Ege açıklarında 4,8 büyüklüğünde, 03.44'te  ise 4.2 büyüklüğünde iki sarsıntı kaydedildi.

İlk sarsıntı Datça'ya 173 kilometre uzaklıkta ve 5.78 kilometre derinlikte ikincisi ise 131.77 kilometre uzaklıkta ve 11 kilometre  derinlikte meydana geldi.


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- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Ege Denizi'nde korkutan iki deprem - Son Dakika

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