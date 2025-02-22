Ege Denizi'nde oluşan dalgalar öncekilere benzemiyor - Son Dakika
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Deprem

Ege Denizi'nde oluşan dalgalar öncekilere benzemiyor

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Haftalardır deprem fırtınasının yaşandığı Ege Denizi'nde Türk balıkçıların kaydettiği görüntüler ürküttü. Denizde kare dalgaların oluştuğu görüldü.

22.02.2025 20:28  Güncelleme: 20:58
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Ege Denizi'nde haftalardır devam eden deprem fırtınası nedeniyle Yunanistan endişeli bekleyişini sürdürürken, önlemler artırıldı. Neredeyse her saatte birkaç depremin meydana geldiği Ege'de son kaydedilen görüntüler ürküttü.

EGE DENİZİ'NDE KARE DALGALAR OLUŞTU

Türk balıkçıların kaydettiği görüntülerde, denizde kare şeklinde dalgaların oluştuğu görüldü. Söz konusu video, uzmanların sık sık bahsettiği "tsunami" olasılığını akıllara getirdi.

Ege Denizi'nde oluşan dalgalar öncekilere benzemiyor! Felaketin habercisi gibi

YUNAN ADALARINDAN TAHLİYE SÜRÜYOR

Ege Denizi'ndeki deprem fırtınası sebebiyle komşu Yunanistan'da olağan üstü hal ilan edildi. Santorini ve çevresindeki adalardan tahliye edilenlerin sayısı 20 bini buldu. Adalardaki okullarda da eğitime ara verildi.

"6,3 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM YAŞANABİLİR"

Öte yandan Yunan basınına açıklamalarda bulunan Atina Üniversitesinden emekli Deprem Bilimleri Profesörü Panayotis Papadimitriu, volkanik etkinliğin bölgedeki yer deformasyonuyla ilişkilendirildiğini kaydederek, Santorini ve çevresindeki Yamurgi Adası'nda yaşanan sismik faaliyetlerle ilgili iki olası senaryo üzerinde durdu.

Papadimitriu, ilk senaryoya göre, sismik hareketliliğin zamanla zayıflayarak durabileceğini ancak ikinci senaryoda, 6 ila 6,3 büyüklüğünde depremin yaşanabileceğini vurguladı. Panayotis Papadimitriu, bununla birlikte bu tür bir depremin çevre adalar üzerinde büyük etkisi olmayacağını çünkü deprem merkezinin uzak olduğunu ifade etti. Papadimitriu, "Şunu göz önünde bulundurmalıyız, Yeni Kameni volkanı ocak ayı sonlarından itibaren aktif hale geldi ve gelecekte bizi meşgul edecek." değerlendirmesinde bulundu.

Ege Denizi\'nde oluşan dalgalar öncekilere benzemiyor

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Son Dakika Deprem Ege Denizi'nde oluşan dalgalar öncekilere benzemiyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (17)

  • Emin Erol:
    hep korkutun insanları felaket tellalları 24 29 Yanıtla
  • Sensemann Jäger:
    Doğa bizi uyarıyor ama ne. Ben en başlarda dediğim gibi, kimseyi panikletmek istemem ama gözardıda edinemez bir durumla karşı karşıyayız :(( 25 1 Yanıtla
  • Orçun Ayana:
    bahçeli öldü diyorlar aslı astarı nedir kine 4 12 Yanıtla
  • Ali Niyazi SAVAŞ:
    güçlü ters rüzgarlar ve su akintilari bu tip dalga oluşturabilir 9 2 Yanıtla
  • Sensemann Jäger:
    Yapay olarak bir Havuz veya Leğene Su doldurup Suyun üstünde aynı Denizdeki kare şekli oluşmasını sağlayarak, ne olduğu tahmin edine bilir. 8 3 Yanıtla
  • Özgür Çelik:
    Ya ayse onat. bizde muhalifiz ama biraz ciddiyet be kardeşim. 8 0 Yanıtla
  • ayşe onat:
    ne yapalım hayatı tiiiye almadan olmaz .bazen gülmekte lazım . bu arada korkanlar varmış . korkmayın benim sözümle yanardağ patlamaz. 4 4 Yanıtla
  • Oooo:
    Herşeyin sorumlusu o alttaki yanardağ. 3 kişi işeyip köpürtse yine o. Volkan! 6 1 Yanıtla
  • Mehmet Erginer:
    Sallama sallama, 2 1 Yanıtla
  • Gencay Şimşek:
    Yapma Volkan!.. 0 0 Yanıtla
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