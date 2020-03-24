Ege Denizi'nde sefer yapan gemiler için belge değişikliği - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Ege Denizi'nde sefer yapan gemiler için belge değişikliği - Son Dakika Ekonomi

Ege Denizi'nde sefer yapan gemiler için belge değişikliği

6 saat önce

Ege Denizi'ndeki adalara sefer yapan Türk bayraklı yolcu gemilerinden, 3 yıl sonra, yetkilendirilmiş kuruluş tarafından düzenlenen klas sertifikasına sahip olma şartı aranacak.

Ege Denizi'nde sefer yapan gemiler için belge değişikliği, System.String[]

Ege Denizi'ndeki adalara sefer yapan Türk bayraklı yolcu gemilerinden, 3 yıl sonra, yetkilendirilmiş kuruluş tarafından düzenlenen klas sertifikasına sahip olma şartı aranacak.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının "Gemiler İçin Yetkilendirilmiş Kuruluşlar Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik"i Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yönetmelik, Türk bayraklı gemilerin tabi olacakları asgari emniyet ve yeterlik gereklerinin gözetim ve denetimi kapsamında, test ve belgelendirme hizmetlerini Bakanlık adına yürütecek kuruluşların yetkilendirilmesine ilişkin esasları düzenliyor.

Bu kapsamda, bir geminin yapısal, mekanik, elektrik, elektronik özellikleri ile kullanma amacı ve çalışma alanına bağlı olarak kurallara uygunluğunu gösteren klas sertifikası hazırlanıyor.

Düzenlemeyle yönetmeliğin Bakanlık tarafından yetkilendirilen gemilere ilişkin hükümlerinde değişikliğe gidildi.

Buna göre, bugünden önce Denizde Can Emniyeti Uluslararası Sözleşmesi'nin (SOLAS) "İdarelerin korunaklı alanlarda yapılacak seferlerde en yakın kıyıdan 20 milden fazla açılmamak koşuluyla muafiyetler tanıyabilmesi"ne ilişkin kuralına uygun olarak, yakın sefer kapsamında Denize Elverişlilik Belgesi düzenlenmiş Ege Denizi'ndeki adalara sefer yapan Türk bayraklı yolcu gemilerinden, yetkilendirilmiş kuruluş tarafından düzenlenen klas sertifikasına sahip olma şartı aranmayacak.

Bu yolcu gemileri arasında, yetkilendirilmiş kuruluş tarafından düzenlenmiş klas sertifikasına sahip olmayanlardan idare tarafından ilave gerekler istenecek.

Söz konusu gemiler, bugünden itibaren 3 yıl sonra, yetkilendirilmiş kuruluş tarafından düzenlenen klas sertifikasını almak zorunda olacak.

Yönetmeliğin yayımından sonra Ege Denizi'ndeki adalara yakın sefer olarak Denize Elverişlilik Belgesi düzenlenmiş veya düzenlenecek yolcu gemilerinden ise yetkili kuruluş tarafından düzenlenen klas sertifikasına sahip olma şartı aranacak ve bu gemiler klaslı olarak çalışmaya devam edecek.

Ege Denizi'ndeki adalara sefer yapan yolcu gemilerinin belgelendirmeleri, talep halinde idare tarafından yapılacak.

Liman devleti denetimine tabi olmayan uluslararası sefer yapan gemiler, 12 ve daha az yolcu taşıyan uluslararası sefer yapan ticari yatlar ile ulusal sefer yapan gemilerin, yetkilendirme protokolü yapılıncaya kadar idare veya yetkilendirilmiş kuruluşlar tarafından belgelendirme işlemlerine devam edilecek.

Ege Denizi, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 09:14 Kaynak: AA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Ebru Polat, yaşlı amcanın videosunu çeken kişiye sert çıktı: Vicdansızlar
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bilim Kurulu okul tatiliyle ilgili ne derse ona uyalım Erdoğan: Ürünleri yurt dışına kaçıranlara bunun hesabını sorarız Erdoğan: Faturaların ödenmesini görüşmek faydalı olabilir
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına her ay aktarılan kaynak 180 milyon liraya çıkarıldı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına her ay aktarılan kaynak 180 milyon liraya çıkarıldı         
11:56
Dolar kaç liradan işlem görüyor? İşte son durum Dolar kaç liradan işlem görüyor? İşte son durum         
10:28
Nobel ödüllü biyofizikçiden umutlandıran sözler: Salgının sonuna geldik Nobel ödüllü biyofizikçiden umutlandıran sözler: Salgının sonuna geldik         
10:20
Türk bilim insanları koronavirüse karşı harekete geçti: 10-20 dakikada sonuç veren tanı kiti geliştirildi Türk bilim insanları koronavirüse karşı harekete geçti: 10-20 dakikada sonuç veren tanı kiti geliştirildi         
10:05
Fatih Terim'in kızları Buse ve Merve Terim'den yeni mesaj: Haber alamamak berbat Fatih Terim'in kızları Buse ve Merve Terim'den yeni mesaj: Haber alamamak berbat         
09:24
Apartman yöneticisinden koronavirüse karşı 'kürdanlı' tedbir Apartman yöneticisinden koronavirüse karşı 'kürdanlı' tedbir         
00:21
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Serhat Ünal uyardı: Herkes kendini pozitif saysın, ona göre tedbirini alsın Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Serhat Ünal uyardı: Herkes kendini pozitif saysın, ona göre tedbirini alsın         
00:15
Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 37'ye, vaka sayısı 1529'a yükseldi Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 37'ye, vaka sayısı 1529'a yükseldi         
23:26
Koronavirüs gripten daha bulaşıcı! 10 döngüden sonra 59 bin kişiye bulaşabilir Koronavirüs gripten daha bulaşıcı! 10 döngüden sonra 59 bin kişiye bulaşabilir         
23:25
Mustafa Cengiz ve Yusuf Günay, Salı günü koronavirüs testine girecek Mustafa Cengiz ve Yusuf Günay, Salı günü koronavirüs testine girecek         
23:24
Hasan Şaş ve Ümit Davala'nın testleri negatif çıktı Hasan Şaş ve Ümit Davala'nın testleri negatif çıktı         
22:33
Peş peşe gelen kötü haberlerin ardından İtalya'da sevindiren gelişme! Peş peşe gelen kötü haberlerin ardından İtalya'da sevindiren gelişme! "1 numaralı hasta" iyileşti         
21:39
Son dakika: İçişleri Bakanlığı, 8 belediye başkanını görevden aldı Son dakika: İçişleri Bakanlığı, 8 belediye başkanını görevden aldı         
20:42
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca: Sağlık çalışanlarına yüzde yüz oranında ek ödemeler olacak Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca: Sağlık çalışanlarına yüzde yüz oranında ek ödemeler olacak         
19:31
RTÜK, Can Ataklı'nın türbanlı öğretmen sözleriyle ilgili inceleme başlattı RTÜK, Can Ataklı'nın türbanlı öğretmen sözleriyle ilgili inceleme başlattı         
18:06
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.03.2020 15:41:33. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Ege Denizi'nde sefer yapan gemiler için belge değişikliği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]