Ege Denizi'nde "Şehit Deniz Piyade Er Nurullah Çakır Tatbikatı"

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı unsurlarınca, Ege Denizi'nde "Şehit Deniz Piyade Er Nurullah Çakır Amfibi Tatbikatı" icra edildi.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı unsurlarınca, Ege Denizi'nde "Şehit Deniz Piyade Er Nurullah Çakır Amfibi Tatbikatı" icra edildi.



Milli Savunma Bakanlığının internet sitesinden, Deniz Kuvvetleri Komutanlığınca gerçekleştirilen tatbikat hakkında bilgi verildi.



Buna göre, amfibi kabiliyetlerin geliştirilmesi amacıyla Ege Denizi'nde icra edilen tatbikatta, değişik tip ve sınıfta çıkarma gemileri, amfibi deniz piyade birlikleri, SAT/SAS timleri, Kara Kuvvetleri Komutanlığı helikopterleri ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı taktik hava unsurları yer aldı.

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