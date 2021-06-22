Ege Denizi'nde Türk kara sularına itilen 100 sığınmacı kurtarıldı - Son Dakika

Kuşadası açıklarında da yine Türk kara sularına itilen can salı içerisindeki 49 sığınmacı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince karaya çıkarıldı.

Didim açıklarında lastik botta bir grup sığınmacı olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı bot sevk edildi.

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