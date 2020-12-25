Ege Denizi'nde yabancı uyrukluların yardımına Türk Sahil Güvenliği yetişti - Son Dakika

Ege Denizi'nde yabancı uyrukluların yardımına Türk Sahil Güvenliği yetişti

25.12.2020 13:19
Ege Denizi'nde yabancı uyrukluların yardımına Türk Sahil Güvenliği yetişti, System.String[]

İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında yardım bekleyen 56 yabancı uyruklu kurtarıldı.

İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında yardım bekleyen 56 yabancı uyruklu kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Çeşme açıklarında içerisinde yabancı uyrukluların olduğu lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği bilgisi üzerine harekete geçti.

Görevlendirilen sahil güvenlik botu tarafından kurtarılan 32 kişi kıyıya getirildi.

Öte yandan, yardım çağrısı üzerine aynı bölgede kurtarılan lastik bottaki 24 yabancı uyruklunun da Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itildiği ortaya çıktı.

Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresine gönderilecek.

Yabancı, Çeşme, İzmir, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ege Denizi'nde yabancı uyrukluların yardımına Türk Sahil Güvenliği yetişti - Son Dakika


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