Üye Girişi
Ege Denizi'nde yardım bekleyen 51 düzensiz göçmeni Türk Sahil Güvenliği kurtardı - Son Dakika

Ege Denizi'nde yardım bekleyen 51 düzensiz göçmeni Türk Sahil Güvenliği kurtardı

05.07.2021 20:39
Ege Denizi'nde yardım bekleyen 51 düzensiz göçmeni Türk Sahil Güvenliği kurtardı, System.String[]

İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 10 düzensiz göçmen ile Seferihisar ilçesi açıklarında sürüklenen lastik bottaki 41 düzensiz göçmen kurtarıldı.

İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 10 düzensiz göçmen ile Seferihisar ilçesi açıklarında sürüklenen lastik bottaki 41 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Çeşme açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmenin yardım çağrısında bulunduğu ihbarı üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı bot yönlendirildi.

Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itildiği belirlenen lastik bottaki 10 kişi kurtarıldı.

Seferihisar ilçesi açıklarında da lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunduğu bilgisi üzerine bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri 41 düzensiz göçmeni karaya çıkardı.

Yabancı uyruklu kişiler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Ege Denizi'nde yardım bekleyen 51 düzensiz göçmeni Türk Sahil Güvenliği kurtardı
Ege Denizi'nde yardım bekleyen 51 düzensiz göçmeni Türk Sahil Güvenliği kurtardı
Ege Denizi'nde yardım bekleyen 51 düzensiz göçmeni Türk Sahil Güvenliği kurtardı

Seferihisar, Yunanistan, Çeşme, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ege Denizi'nde yardım bekleyen 51 düzensiz göçmeni Türk Sahil Güvenliği kurtardı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Max Kruse, Almanya Milli Takımı'nın Tokyo Olimpiyatları kadrosuna alındı 21:48 Max Kruse, Almanya Milli Takımı'nın Tokyo Olimpiyatları kadrosuna alındı Son Dakika: 2021-2022 eğitim-öğretim yılı, 6 Eylül'de yüz yüze eğitimle başlayacak 21:37 Son Dakika: 2021-2022 eğitim-öğretim yılı, 6 Eylül'de yüz yüze eğitimle başlayacak Geleceğin 20 mesleği listelendi, paraya para demeyecekler! İlk sırada siyaset bilimi var 21:05 Geleceğin 20 mesleği listelendi, paraya para demeyecekler! İlk sırada siyaset bilimi var
Son Dakika: FETÖ'nün Orta Asya sorumlusu Orhan İnandı, Türkiye'ye getirildi 20:16 Son Dakika: FETÖ'nün Orta Asya sorumlusu Orhan İnandı, Türkiye'ye getirildi Son Dakika: Zamlı emekli aylıkları ile ikramiyeler Kurban Bayramı'ndan önce ödenecek 19:47 Son Dakika: Zamlı emekli aylıkları ile ikramiyeler Kurban Bayramı'ndan önce ödenecek Berfu Yenenler'den 3. çocuk şakası! Eser'in tepkisi herkesi kahkahaya boğdu 19:27 Berfu Yenenler'den 3. çocuk şakası! Eser'in tepkisi herkesi kahkahaya boğdu
Fenerbahçe, Gökhan Gönül'le yolları ayırma kararı aldı 19:01 Fenerbahçe, Gökhan Gönül'le yolları ayırma kararı aldı Dev siber saldırının arkasındaki çete, tek bir şifre karşılığında 70 milyon dolarlık bitcoin talep etti 17:48 Dev siber saldırının arkasındaki çete, tek bir şifre karşılığında 70 milyon dolarlık bitcoin talep etti

Son Dakika Haberleri
17:19 ABD'de 4 Temmuz bağımsızlık günü kana bulandı: 2 ölü, 3 yaralı
17:16 Cumhurbaşkanlığı Devlet Konuk Evi'nin proje görselleri ortaya çıktı
17:06 Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Galatasaray'ın rakibi olan PSV, Dumfries ve Malen'i kamp kadrosuna almadı
17:04 Ayşe Nazlı'nın katilinden dehşete düşüren savunma: 7 dakika boğazını sıktım, sonra suni teneffüs yaptım
16:47 Meteoroloji'den yağmur uyarısı geldi! Metrekareye 100 kilogram yağış düşebilir
16:43 Türk diplomasisinin önemli ismi Başkonsolos Mehmet Ferhan Yorulmaz hayatını kaybetti
16:41 Parti yapan Onyekuru, Fatih Terim'i kızdırdı! Galatasaray transfer için eskisi kadar istekli değil
16:39 Çiftlik Bank'ın CEO'su, Mehmet Aydın'ın uyuşturucu işini ifşa etti
16:13 Vitor Pereira ve Caner Erkin'in büyük buluşması gerçekleşti! Samimi fotoğraflar beğeni topladı
16:11 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Meclis'te bir Su Kanunu hazırlıyoruz
Ünlü oyuncu Merve Boluğur takipçilerinden gelen soru üzerine, kumral erkeklerden hoşlandığını söyledi Ünlü oyuncu Merve Boluğur takipçilerinden gelen soru üzerine, kumral erkeklerden hoşlandığını söyledi         
22:00
Son Dakika: Türkiye'de 5 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 35 kişi vefat etti, 4 bin 678 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 5 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 35 kişi vefat etti, 4 bin 678 yeni vaka tespit edildi         
21:40
Beşiktaş, Ljajic'in taliplerine transfer sürecinde her türlü kolaylığı yapacak Beşiktaş, Ljajic'in taliplerine transfer sürecinde her türlü kolaylığı yapacak         
21:17
Galatasaray, Gedson Fernandes'i kiralık olarak kadrosuna kattı Galatasaray, Gedson Fernandes'i kiralık olarak kadrosuna kattı         
20:28
Brezilyalı efsane futbolcu Ronaldo'nun aldığı kiloları görenler şaşkınlığını gizleyemedi Brezilyalı efsane futbolcu Ronaldo'nun aldığı kiloları görenler şaşkınlığını gizleyemedi         
20:01
Son Dakika: İstihdama prim ve vergi desteği! 12 ay boyunca karşılanacak Son Dakika: İstihdama prim ve vergi desteği! 12 ay boyunca karşılanacak         
19:36
Müge Anlı hakkında bomba Exxen iddiası! Acun Ilıcalı kesenin ağzını açtı Müge Anlı hakkında bomba Exxen iddiası! Acun Ilıcalı kesenin ağzını açtı         
19:09
Metropoll'den gündeme damga vuracak Metropoll'den gündeme damga vuracak "Z kuşağı" anketi: "Kararsız", "protesto oy" ve "cevap yok" şıkkına yüklendiler         
18:16
Cumhurbaşkanlığı Devlet Konuk Evi'nin proje görselleri ortaya çıktı Cumhurbaşkanlığı Devlet Konuk Evi'nin proje görselleri ortaya çıktı         
17:17
Çiftlik Bank'ın CEO'su, Mehmet Aydın'ın uyuşturucu işini ifşa etti Çiftlik Bank'ın CEO'su, Mehmet Aydın'ın uyuşturucu işini ifşa etti         
16:40
Yabancı uyruklu şahıs, kavga ettiği ev arkadaşını bıçaklayarak öldürdü Yabancı uyruklu şahıs, kavga ettiği ev arkadaşını bıçaklayarak öldürdü         
15:44
Usta kemancı sevenlerini yasa boğdu! İlyas Tetik, evinde intihar etti Usta kemancı sevenlerini yasa boğdu! İlyas Tetik, evinde intihar etti         
15:40
Tatil beldesinde ilk defa iguana görenler, hayvanı fotoğraflamak için sıraya girdiler Tatil beldesinde ilk defa iguana görenler, hayvanı fotoğraflamak için sıraya girdiler         
14:32
Kim ne kadar zam alacak belli oldu? İşte kuruşu kuruşuna yeni emekli ve memur maaşları Kim ne kadar zam alacak belli oldu? İşte kuruşu kuruşuna yeni emekli ve memur maaşları         
11:51
Tosuncuk'un sınır dışı edileceği için teslim olma kararı aldığı iddia edildi Tosuncuk'un sınır dışı edileceği için teslim olma kararı aldığı iddia edildi         
09:15
İki aileyi birden karıştırdı! Önce yeğeninin, ardından kız kardeşinin kocasıyla ilişki yaşadı İki aileyi birden karıştırdı! Önce yeğeninin, ardından kız kardeşinin kocasıyla ilişki yaşadı         
08:20
Öğretmeni ne diyeceğini şaşırdı! Kamerayı açık unutup, tüm sınıfın önünde kız arkadaşıyla cinsel ilişkiye girdi Öğretmeni ne diyeceğini şaşırdı! Kamerayı açık unutup, tüm sınıfın önünde kız arkadaşıyla cinsel ilişkiye girdi         
01:04
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.07.2021 22:19:05. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Ege Denizi'nde yardım bekleyen 51 düzensiz göçmeni Türk Sahil Güvenliği kurtardı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement