Ege Denizi'nde yarın kuvvetli fırtına bekleniyor - Son Dakika

Ege Denizi'nde yarın kuvvetli fırtına beklendiği bildirildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın Ege Denizi'nde rüzgarın öğle saatlerinden itibaren güney ve güneydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde saatte 50-75 kilometre hızla fırtına, yer yer 9 kuvvetinde 90 kilometre hızla kuvvetli fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Fırtınanın, cuma akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.