Ege Denizi'nde yarın kuvvetli fırtına bekleniyor - Son Dakika
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Ege Denizi'nde yarın kuvvetli fırtına bekleniyor

30.03.2022 15:15
Ege Denizi'nde yarın kuvvetli fırtına bekleniyor

Ege Denizi'nde yarın kuvvetli fırtına beklendiği bildirildi.

Ege Denizi'nde yarın kuvvetli fırtına beklendiği bildirildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın Ege Denizi'nde rüzgarın öğle saatlerinden itibaren güney ve güneydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde saatte 50-75 kilometre hızla fırtına, yer yer 9 kuvvetinde 90 kilometre hızla kuvvetli fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Fırtınanın, cuma akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.

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Meteoroloji, Ege Denizi, Fırtına, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ege Denizi'nde yarın kuvvetli fırtına bekleniyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ege Denizi'nde yarın kuvvetli fırtına bekleniyor - Son Dakika
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