Son Dakika Haberleri: Ege Denizi'nde Yasa Dışı Geçişler

Ege Denizi'nde Yasa Dışı Geçişler

1 saat önce

İzmir'in Dikili ilçesi açıklarında yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçmeye çalışan 47 düzensiz göçmen yakalandı.

Ege Denizi'nde Yasa Dışı Geçişler, System.String[]
İzmir'in Dikili ilçesi açıklarında yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçmeye çalışan 47 düzensiz göçmen yakalandı.


Alınan bilgiye göre, Sahil Güvenlik helikopteri, Madran Çayı açıklarında şişme lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmeni tespit etti.


Bölgeye görevlendirilen Sahil Güvenlik ekiplerince durdurulan botta, aralarında kadın ve çocuklarında bulunduğu 47 göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.02.2019 02:51 Kaynak: AA

Dikili, İzmir, Yunanistan, Güncel
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