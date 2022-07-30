Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Ege Denizi'nin Çeşme batısında Yunanistan'a ait P-930 sahil güvenlik botu tarafından 2 mülteci botu ile düzensiz göçmenlerin Türk kara sularına itildiği Deniz Kuvvetleri'ne ait insansız hava aracı (İHA) ile tespit edildi.

Kaynak: İHA

Ege Denizi, Yunanistan, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Yunanistan tarafından itilen düzensiz göçmenler Sahil güvenlik unsurlarınca kurtarıldı - Son Dakika

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