Yunanistan tarafından itilen düzensiz göçmenler Sahil güvenlik unsurlarınca kurtarıldı - Son Dakika
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Yunanistan tarafından itilen düzensiz göçmenler Sahil güvenlik unsurlarınca kurtarıldı

30.07.2022 15:31
Yunanistan tarafından itilen düzensiz göçmenler Sahil güvenlik unsurlarınca kurtarıldı

Ege Denizi'nde Yunanistan tarafından Türk kara sularına itilen 2 farklı mülteci botunda bulunan düzensiz göçmenler Sahil Güvenlik unsurlarınca kurtarıldı.

Ege Denizi'nde Yunanistan tarafından Türk kara sularına itilen 2 farklı mülteci botunda bulunan düzensiz göçmenler Sahil Güvenlik unsurlarınca kurtarıldı.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Ege Denizi'nin Çeşme batısında Yunanistan'a ait P-930 sahil güvenlik botu tarafından 2 mülteci botu ile düzensiz göçmenlerin Türk kara sularına itildiği Deniz Kuvvetleri'ne ait insansız hava aracı (İHA) ile tespit edildi.

Bunun üzerine durum Sahil Güvenlik Komutanlığına bildirilerek düzensiz göçmenlerin komutanlığa ait unsurları tarafından kurtarılması sağlandı. - ANKARA

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Kaynak: İHA

Ege Denizi, Yunanistan, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Yunanistan tarafından itilen düzensiz göçmenler Sahil güvenlik unsurlarınca kurtarıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Yunanistan tarafından itilen düzensiz göçmenler Sahil güvenlik unsurlarınca kurtarıldı - Son Dakika
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