Ege Denizi'ndeki deprem İzmir'i vurdu: 12 ölü, 419 yaralı (2) - Son Dakika

Ege Denizi'ndeki deprem İzmir'i vurdu: 12 ölü, 419 yaralı (2)

12 ÖLÜ, 419 YARALI

AFAD'dan İzmir'deki depreme ilişkin saat 19.45'te yapılan açıklamada, deprem sonrasında büyüklüğü 4'ün üzerinde 21 olmak üzere, toplam 107 artçı sarsıntı yaşandığı bildirildi. Açıklamada, "SAKOM'dan alınan ilk bilgilere göre 1'i boğulma sonucunda olmak üzere toplam 12 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 419 vatandaşımız yaralanmıştır. İzmir'de yıkılan ve hasar gören 17 binada arama kurtarma çalışmaları devam etmektedir" denildi.

Haber: ANKARA,