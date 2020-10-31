Ege Denizi'ndeki deprem İzmir'i vurdu: 20 ölü, 786 yaralı (10) - Son Dakika

BAKAN PAKDEMİRLİ'NİN KONUŞTUĞU BUSE ENKAZDAN ÇIKARILDI

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin, telefonla konuşup moral verdiği Rıza Bey apartmanı enkazındaki Buse Asyılmaz, yaklaşık 9 saat sonra kurtarıldı. Sedyeyle çıkarılan Asyılmaz, ambulansla hastaneye götürüldü. Sağlık durumunun iyi olduğu bilgisi alındı. Asyılmaz'ın kurtarılması için sürdürülen çalışmalarını enkazın başında bekleyerek takip eden Bakan Pakdemirli, "7'nci katta olduğunu söyleyen Buse'ye bir an önce ulaştık. Erol amcayı da kurtardık. Aynı dehlizde 5 kişinin olduğu söyleniyor" dedi.

AYNI YERDE 2 KİŞİ DAHA KURTARILDI

Diş hekimi muayenesinde olduğu öğrenilen Buse Asyılmaz'dan sonra aynı yerde bulunan 2 kişi daha çıkarıldı.

Haber: Melis KARAKUZULU/İZMİR,