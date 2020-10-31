Son dakika haber! Ege Denizi'ndeki deprem İzmir'i vurdu: 24 ölü, 804 yaralı (16) - Son Dakika

Son dakika haber! Ege Denizi'ndeki deprem İzmir'i vurdu: 24 ölü, 804 yaralı (16)
31.10.2020 05:49
Son dakika haber... 14 SAAT SONRA MUCİZE KURTULUŞİzmir depreminde umutlu bekleyiş sürerken, gece boyunca can kaybı sayısındaki artış ve halen çok sayıda vatandaşın enkaz altında olduğu bilgisi kaygıları da artırdı.
14 SAAT SONRA MUCİZE KURTULUŞ
İzmir depreminde umutlu bekleyiş sürerken, gece boyunca can kaybı sayısındaki artış ve halen çok sayıda vatandaşın enkaz altında olduğu bilgisi kaygıları da artırdı. Bu sırada Barış sitesi enkazında sürdürülen arama kurtarma çalışmalarında depremden 14 saat sonra mucize kurtuluş yaşandı. 62 yaşındaki Emine Eren, ekipler tarafından enkaz sağ olarak kurtarıldı. İlk müdahalesi enkaz yığınlarının üzerinde yapılan Eren, sedye ile hastaneye götürülürken, çevrede bekleyen vatandaşlar, alkışlarla ekiplere teşekkür etti.
Haber: İZMİR,
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