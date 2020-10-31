Ege Denizi'ndeki deprem İzmir'i vurdu: 24 ölü, 804 yaralı (18) - Son Dakika

Ege Denizi'ndeki deprem İzmir'i vurdu: 24 ölü, 804 yaralı (18)
31.10.2020 08:23
17 SAAT SONRA SAĞ KURTARILDIİzmir'in Bayraklı ilçesinde 10 katlı Yılmaz Erbek apartmanında saat 08.00 sıralarında bir kurtarılma sevinci daha yaşandı.
17 SAAT SONRA SAĞ KURTARILDI
İzmir'in Bayraklı ilçesinde 10 katlı Yılmaz Erbek apartmanında saat 08.00 sıralarında bir kurtarılma sevinci daha yaşandı. Arama kurtarma ekipleri, enkazda bulunduğu yerini belirledikleri Hülya Özbek'i saat 08.00'da enkazdan sağ olarak kurtardı. Sağlık ekibi tarafından ilk müdahalesi enkazın üzerinde yapılan Özbek, ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hülya Özbek'in enkaz altında kalan son kişi olduğu tahmin edilirken, ekiplerin bir süre daha dinleme yapacağı ifade edildi.
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