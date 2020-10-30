Ege Denizi'ndeki deprem nedeniyle Sisam Adası'nda iki öğrenci hayatını kaybetti - Son Dakika

Ege Denizi'ndeki deprem nedeniyle Sisam Adası'nda iki öğrenci hayatını kaybetti
30.10.2020 18:41
Ege Denizi'nde meydana gelen deprem nedeniyle Yunanistan'ın Sisam Adası'nda 2 gencin hayatını kaybettiği bildirildi.
Ege Denizi'nde meydana gelen deprem nedeniyle Yunanistan'ın Sisam Adası'nda 2 gencin hayatını kaybettiği bildirildi.
Yunan devlet televizyonu ERT'nin haberine göre, merkez üssü Sisam Adası açıkları olan deprem sırasında Vathi kasabasında okuldan evlerine dönmekte olan 17 yaşlarında biri kız 2 öğrenci, yıkılan eski bir evin duvarları altında kaldı.
Sisam Devlet Hastanesine kaldırılan öğrenciler kurtarılamadı.
Deprem nedeniyle adadaki tarihi bir kilise yıkılmış, oluşan tsunamiler sebebiyle çok sayıda ev ve araç sular altında kalmıştı.
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