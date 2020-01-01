Ege Denizi'ndeki fırtına nedeniyle bazı vapur seferleri yapılamayacak - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ege Denizi'ndeki fırtına nedeniyle bazı vapur seferleri yapılamayacak - Son Dakika

Ege Denizi'ndeki fırtına nedeniyle bazı vapur seferleri yapılamayacak

6 saat önce

Ege Denizi'nin kuzeyindeki fırtına nedeniyle bazı vapur seferlerinde aksamalar meydana geliyor.

Ege Denizi'ndeki fırtına nedeniyle bazı vapur seferleri yapılamayacak, System.String[]

Ege Denizi'nin kuzeyindeki fırtına nedeniyle bazı vapur seferlerinde aksamalar meydana geliyor.

Marmara'nın bir bölümü ile Ege'nin kuzeyinde etkili olan fırtına nedeniyle Geyikli- Bozcaada ve Kabatepe- Gökçeada arasındaki arabalı vapur seferlerinde aksamalar yaşanıyor.


Bozcaada'dan Geyikli'ye yarın saat 07.15 ve Geyikli'den Bozcaada'ya saat 08.00 seferleri ile Kabatepe ve Gökçeada arasındaki 09.00, 15.00 ve 20.00 saatlerinde, Gökçeada ile Kabatepe arasındaki 07.00, 13.00 ve 18.00 saatlerindeki seferler yapılamayacak.

Gökçeada'dan Kabatepe'ye saat 09.00'da, Kabatepe'den Gökçeada'ya ise saat 16.00'da ek sefer düzenlenecek.

Çanakkale Boğazı ile adalar hattında ulaşımı sağlayan GESTAŞ Deniz Ulaşım AŞ, boğaz trafiği ulaşımının ise normal seyrettiğini bildirdi.

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Haber Yayın Tarihi: 01.01.2020 09:26 Kaynak: AA
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