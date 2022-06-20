Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının ( AFAD ) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 02.24'te merkez üssü Kerpe Adası olan 4,7 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Kaynak: AA

Ege Denizi, Deprem, AFAD, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Ege Denizi'ndeki Kerpe Adası'nda 4,7 büyüklüğünde deprem - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.