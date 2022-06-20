Ege Denizi'ndeki Kerpe Adası'nda 4,7 büyüklüğünde deprem - Son Dakika
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Ege Denizi'ndeki Kerpe Adası'nda 4,7 büyüklüğünde deprem

20.06.2022 02:50
Ege Denizi'ndeki Kerpe Adası'nda 4,7 büyüklüğünde deprem

Ege Denizi'ndeki Kerpe Adası'nda (Karpatos) 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Ege Denizi'ndeki Kerpe Adası'nda (Karpatos) 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 02.24'te merkez üssü Kerpe Adası olan 4,7 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Depremin 18 kilometre derinlikte olduğu belirlenirken, Muğla'nın Datça ilçesine 131 kilometre mesafede olduğu bildirildi.

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Kaynak: AA

Ege Denizi, Deprem, AFAD, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ege Denizi'ndeki Kerpe Adası'nda 4,7 büyüklüğünde deprem - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ege Denizi'ndeki Kerpe Adası'nda 4,7 büyüklüğünde deprem - Son Dakika
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