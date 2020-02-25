Ege Denizi'ndeki yasa dışı geçişleri organize ettikleri iddia edilen suç örgütüne yönelik İzmir... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ege Denizi'ndeki yasa dışı geçişleri organize ettikleri iddia edilen suç örgütüne yönelik İzmir... - Son Dakika

Ege Denizi'ndeki yasa dışı geçişleri organize ettikleri iddia edilen suç örgütüne yönelik İzmir...

6 saat önce

Ege Denizi'ndeki yasa dışı geçişleri organize ettikleri iddia edilen suç örgütüne yönelik İzmir merkezli 12 ilde gerçekleştirilen operasyonda 55 şüpheli gözaltına alındı.

Ege Denizi'ndeki yasa dışı geçişleri organize ettikleri iddia edilen suç örgütüne yönelik İzmir..., System.String[]

Ege Denizi'ndeki yasa dışı geçişleri organize ettikleri iddia edilen suç örgütüne yönelik İzmir merkezli 12 ilde gerçekleştirilen operasyonda 55 şüpheli gözaltına alındı.

Ege Denizi, İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 02:46 Kaynak: AA
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