Ege Denizi'ndeki yasa dışı geçişleri organize ettikleri iddia edilen suç örgütüne yönelik İzmir... - Son Dakika

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Ege Denizi'ndeki yasa dışı geçişleri organize ettikleri iddia edilen suç örgütüne yönelik İzmir...
6 saat önce
Ege Denizi'ndeki yasa dışı geçişleri organize ettikleri iddia edilen suç örgütüne yönelik İzmir merkezli 12 ilde gerçekleştirilen operasyonda 55 şüpheli gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 02:46 Kaynak: AA
Ege Denizi'ndeki yasa dışı geçişleri organize ettikleri iddia edilen suç örgütüne yönelik İzmir merkezli 12 ilde gerçekleştirilen operasyonda 55 şüpheli gözaltına alındı.
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