Ege Denizi ve Marmara Denizi'nde fırtına bekleniyor

Ege Denizi ve Marmara Denizi'nde yarın fırtına bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, gece saatlerinden sonra Kuzey Ege'de, yarın Güney Ege ve Marmara Denizi'nde güney ve güneybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-74 kilometre/saat) fırtına öngörülüyor.

Fırtınanın akşam saatlerinden sonra Ege Denizi'nde, gece Marmara Denizi'nde etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.