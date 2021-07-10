İzmir'in Karaburun ilçesi açıklarında 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
İzmir'in Karaburun ilçesi açıklarında saat 17.43'te 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, Karaburun'un yaklaşık 40 kilometre açıklarında Ege Denizi'nde meydana gelen deprem, yerin yaklaşık 7 kilometre altında gerçekleşti.
AFAD'dan yapılan açıklamada an itibarıyla olumsuz bir ihbarın bulunmadığı belirtildi. - İZMİR
Kaynak: İHA
Son Dakika › 3. Sayfa › Ege Denizinde 4.3'lük deprem - Son Dakika