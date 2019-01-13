Ege
denizinde kırmızı alarm
Aslan balığı Ege denizi ve Gökova
'da hızla çoğalıyor
MUĞLA - Hint Okyanusu ve Büyük Okyanus
'un batı kısımlarında mercan kayalıklarda yaşayan zehirli deniz canlısı Aslan balığı Gökova körfezini de istila etmeye başladı. Ege denizinde hızla çoğalan balık türünü gören dalgıçlar ise gözlerine inanamadı. Bodrum
'dan Gökova körfezine dalış yapmaya giden Avukat Göray Karadut Ören
açıklarında dalış yaptı. Deniz dibinin güzelliklerini görmek için dalış yapan Karadut, Aslan balığıyla karşılaştı. Yaklaşık 30 yıldır Bodrum ve Gökova körfezinde dalış yapan Karadut ilk kez karşılaştığı aslan balığını görünce şok oldu. Deniz dibinde kafasını nereye çevirse aynı balık türünü gören Karadut, bir tane Aslan balığı avlayarak karaya çıktı.
En zehirli balıklar arasında
Ülkemizde ' Aslan Balığı ' olarak bilinen balık türü Akrep balığı ve Hindi balığı olarak ta biliniyor. Pektoral(Göğüs) yüzgeçlerinde bulunan zehirli dikenlere sahip olan bu balığın Süveyş kanalından önce Akdeniz
'e ardından da Ege bölgesine yayılımının sürdüğü öğrenildi. Dünya listesinde en zehirli balık türlerinden biri olan aslan balığı Ege denizini de istila etmeye başladığı öne sürüldü. Balığın kendinden küçük balık türlerini yiyerek beslendiği ve yılda bulunduğu bölgeye 2 milyon yumurta bıraktığı biliniyor. Aslan balıkları göz alıcı renkleri ve gösterişli yüzgeçleri ve kırmızı, esmer çizgileriyle deniz dibinin en renkli ve en tehlikeli canlısı olarak ta biliniyor.
Gittikleri bölgeyi istila ediyor
Balığı Ören açıklarında dalış yaparken yakalayan Göray Karadut balıkların Gökova körfezini de istila ettiğini belirterek "Ege denizinin güneyinde Ören'deyiz. Akdeniz ve Ege'nin birleştiği bölgedeyiz. 30 yıldır daldığım bu sularda daha önce hiç rastlamadığım bir balığa denk geldim. Aslan balığıyla karşılaştım. Son derece tehlikeli bir balık türü. Bu balığın sularımıza gelmesi büyük bir tehlike arz ediyor. Bu balıklar kuzey Ege denizine kadar ulaşır. Bu balığın buralara kadar gelmesi çok ürkütücü. Bu balıktan daldığım anda 3 tane gördüm. Birini de emin olmak için vurdum. 3 balıkta aynı bölgedeydi, muhtemelen aynı balığın yavruları bunlar. Bir aslan başlığı yavrularıyla beraber tüm bölgeyi kontrolü altına alabilecek kapasitededir. Balıklar sürü halinde değil bir birlerinden mesafeli olarak ilerliyor ve gittikleri bölgeyi istila ediyor" dedi.
Okyanus yaşamını yok ediyor
Atlas Okyanusu'nun batı kesiminde okyanus yaşamını büyük ölçüde yok eden eden aslan balığı Akdeniz'de görülmeye başlandı. Kıbrıs
ve Türkiye
arasında açık denizde son olarak tespit edilen aslan balığının hızlı şekilde Akdeniz'de çoğalmaya başladığı tahmin ediliyor.
Uluslararası Doğa Koruma Birliğinin yaptığı açıklamada zehirli dikenleri nedeniyle yırtıcı balıkları kendinden uzak tutam aslan balıkları küçük balık kolonilerinide yok eden saldırgan bir balık olduğunu ve Doğu Akdeniz
'de hızla azalan balık stoklarının çoğalmayı sürdüren aslan balıkları ile daha da etkilenerek balık stoğunun tamamen tükenebileceğini konusunda açıklamada bulundu.
Aslan Balığı Nasıl Bir Türdür
Hint Okyanusu kökenli en tehlikeli balıklardan biri olan aslan balığı bir insanı öldürebilecek zehirli dikenleri ilgi çekici bir aslanın yelesini andıran diken yapısı ile güzel ama bir o kadar da tehlike saçan bir balıktır. Avcı ve saldırgan bir tür olan aslan balığı 40cm uzunluğuna kadar erişebilir. Daha çok kıyıya yakın bölgelerde ve 50 metre derinliğe kadar olan sularda kayalık bölgelerde yaşan aslan balıkları zıpkın avcıları ve dalış yapanlar sıkça karşılaştıkları bir balıktır. Üst kısmında bulanan dikenlere temas durumunun da bir kaç gün sürebilen yanma, terleme, solunun zorluğu ve ölüme yol açabilir. Bu tür karşılaşıldığında dikkat edilmeli ve temas durumundaysa mümkünse balığı da dikkatli şekilde alıp en yakın sağlık kuruluşuna gidilmelidir.