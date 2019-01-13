Son Dakika Haberleri: Ege Derbisini Balıkesir DSİ Kazandı

Ege Derbisini Balıkesir DSİ Kazandı

1 saat önce

Türkiye Kadınlar 1. Ligi'nde mücadele eden Balikesir DSİ Spor, 15. hafta mücadelesinde İzmir ekibi Rota Koleji'ni 3-1 mağlup etti.

Ege Derbisini Balıkesir DSİ Kazandı, System.String[]
Türkiye Kadınlar 1. Ligi'nde mücadele eden Balikesir DSİ Spor, 15. hafta mücadelesinde İzmir ekibi Rota Koleji'ni 3-1 mağlup etti.

Kurtdereli Spor Salonu'nda oynanan müsabakada rakibini 3-1 ile geçen Balıkesir DSİ Spor haftayı galibiyetle tamamlayarak üst sıralara doğru yükselişini sürdürdü. Ligde 6. galibiyetini elde eden Balıkesir DSİ Spor haftayı 8. sırada tamamladı.

İlk seti 25-19 2. seti 25-23 kazanan Balıkesir DSİ Spor 3. seti ise 25-21 kaybetti. 4. seti 25-22 kazanan Balıkesir ekibi maçı da 3-1 ile kazanmayı bildi. - BALIKESİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.01.2019 09:12 Kaynak: İHA

Kurtdereli Spor Salonu, İzmir, Türkiye, Balıkesir, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Efsane Futbolcu Hagi'nin Oğlu Lanis'ten Galatasaray'a Yeşil Işık Kendisini Dövdüğünü İddia Ettiği Nişanlısını Öldürdü

Demir Grup Sivasspor, Sepsi Sf. Gheorghe'yi 2-1 Mağlup Etti Galatasaray ile Anlaşan Marcao'dan Chaves'e Veda
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.1.2019 22:49:54. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ege Derbisini Balıkesir DSİ Kazandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]