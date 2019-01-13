Ege Derbisini Balıkesir DSİ Kazandı
1 saat önce
Türkiye Kadınlar 1. Ligi'nde mücadele eden Balikesir DSİ Spor, 15. hafta mücadelesinde İzmir ekibi Rota Koleji'ni 3-1 mağlup etti.
Türkiye
Kadınlar 1. Ligi'nde mücadele eden Balikesir DSİ Spor, 15. hafta mücadelesinde İzmir
ekibi Rota Koleji'ni 3-1 mağlup etti. Kurtdereli Spor Salonu
'nda oynanan müsabakada rakibini 3-1 ile geçen Balıkesir
DSİ Spor haftayı galibiyetle tamamlayarak üst sıralara doğru yükselişini sürdürdü. Ligde 6. galibiyetini elde eden Balıkesir DSİ Spor haftayı 8. sırada tamamladı.
İlk seti 25-19 2. seti 25-23 kazanan Balıkesir DSİ Spor 3. seti ise 25-21 kaybetti. 4. seti 25-22 kazanan Balıkesir ekibi maçı da 3-1 ile kazanmayı bildi. - BALIKESİR
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Haber Yayın Tarihi : 13.01.2019 09:12 Kaynak: İHA
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