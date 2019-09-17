Son Dakika Haberleri: Ege ekiplerinde, basketbolda süper lig umudu
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Ege ekiplerinde, basketbolda süper lig umudu

1 saat önce

BASKETBOL Süper Ligi'nde İstanbul Büyükşehir Belediyespor'un yeni sezonda lige katılmayacağının kesinleşmesi, Ege ekiplerine Süper Lig umudu doğurdu.

Ege ekiplerinde, basketbolda süper lig umudu, System.String[]

BASKETBOL Süper Ligi'nde İstanbul Büyükşehir Belediyespor'un yeni sezonda lige katılmayacağının kesinleşmesi, Ege ekiplerine Süper Lig umudu doğurdu. Türkiye Basketbol Ligi'nde (TBL) iddialı kadrolar kuran Akhisar Belediye Basketbol ve Petkimspor'un Basketbol Federasyonu'ndan davet gelmesi durumunda lige katılmaya hazır oldukları öğrenildi.

Federasyonun geçen yılki TBL sıralamasına göre İTÜ Basketbol'u Süper Lig'e alabileceği ancak fikstürler çoktan çekildiği için sezonu 16 değil, geçen sene olduğu gibi 15 takımla oynatmaya daha sıcak baktığı belirtildi. İstanbul Büyükşehir Belediyespor'un yarışmacı haklarını başka bir kulübe devretme ihtimali de bulunuyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyespor, basketbol, Ege, Spor

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 02:01 Kaynak: DHA
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