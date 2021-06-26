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Ege Et Bank market Denizli'ye organik ve ucuz et yedirecek - Son Dakika

Ege Et Bank market Denizli'ye organik ve ucuz et yedirecek

26.06.2021 13:27
Ege Et Bank market Denizli'ye organik ve ucuz et yedirecek, System.String[]

Ege Bölgesinde birçok şubesi bulunan Ege Et Bank bir diğer şubesini de Denizli'de açtı.

Ege Bölgesinde birçok şubesi bulunan Ege Et Bank bir diğer şubesini de Denizli'de açtı. Vatandaşlar ilk günden açılışta yoğun ilgi gösterirken, Ege Et Bank'da bulunan tüm ürünlerin kaliteli, günlük, taze ve kendi çiftliklerinden özenle satışa sunulduğu açıklandı.

Ege Bölgesinde kendilerine özgü çiftliklerinde yetişen hayvanlardan elde ettikleri etin kaliteli ve taze olarak halka sunuluyor. Birçok ilde faaliyet gösteren Ege Et Bank bir diğer şubesini Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde Saltak Caddesinde açılışını gerçekleştirdi. Et fiyatlarının piyasanın altında sattıklarını ve vatandaşların dilediği gibi et alabilecekleri yer olarak tanıtıldı. Açılış törenine, Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, İşletme sahipleri Mehmet Aslan, Selahattin Ergün ve çok sayıda vatandaş katılım sağladı. Açılışta konuşan Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, işyeri açan ve istihdam sağlayanların her zaman destekçisi olduklarını belirtti. Başkan Doğan; "Yine Merkezefendimizde bir işyerinin açılışını sizlerle birlikte gerçekleştiriyoruz. Kendilerine hayırlı, uğurlu olsun diyorum. Kendileri zaten bu işin ustası, birçok ilde şubeleri var. Öyle büyümüşler ki bugün bir şubesini daha ilçemizde açıyorlar. Böylelikle Merkezefendi ilçemizde açılan yeni işyerlerinin bizlerde destekçisiyiz. İşyeri açan istihdam sağlayan herkesin sonuna kadar destekçisiyiz. Rabbim çıktıkları bu yolda utandırmasın, bol iş, bol müşteri versin. Bize düşen buraya gelerek alışveriş yapmak, işyerinin tanıtmak. Herkesi buradan alışveriş yapmaya davet ediyorum" dedi.

"Kendi çiftliğimizden, hepsi organik"

Ege Et Bank işletme sahibi Mehmet Aslan; "Bizim şu anda ikinci şubemiz Denizli'de. Etler genelde kendi çiftliğimizden, hepsi organik. Etlerimiz kaliteli, kendi ürünümüz" diye konuştu.

"Yıllardır et ile uğraşıyoruz, işe yabancı değiliz"

Ege Et Bank işletmecisi Selahattin Ergün de; "Yeni bir işyeri açtık, Allah utandırmasın. Fiyatlarımız uygun, etlerimiz kaliteli, günlük ve taze. Fiyatlarımız piyasanın altında, vatandaşlarımız dilediği gibi et alabilir. Normalde toptancıyız, sahil kesimlerine et dağıtıyoruz. Yıllardır bu işin içindeyiz. İşimizin devamını yapıyoruz. Aydın, Isparta, daha önce Bodrum'daydık. Yıllardır et ile uğraşıyoruz, işe yabancı değiliz. Hedefimiz halka sağlıklı, kaliteli et yedirmek" ifadelerini kullandı. - DENİZLİ

Ege Et Bank market Denizli'ye organik ve ucuz et yedirecek
Ege Et Bank market Denizli'ye organik ve ucuz et yedirecek
Ege Et Bank market Denizli'ye organik ve ucuz et yedirecek
Ege Et Bank market Denizli'ye organik ve ucuz et yedirecek
Ege Et Bank market Denizli'ye organik ve ucuz et yedirecek
Ege Et Bank market Denizli'ye organik ve ucuz et yedirecek
Ege Et Bank market Denizli'ye organik ve ucuz et yedirecek
Ege Et Bank market Denizli'ye organik ve ucuz et yedirecek
Ege Et Bank market Denizli'ye organik ve ucuz et yedirecek
Ege Et Bank market Denizli'ye organik ve ucuz et yedirecek

Merkezefendi, Şeniz Doğan, Denizli, Ege, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Ege Et Bank market Denizli'ye organik ve ucuz et yedirecek - Son Dakika Ekonomi


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