Ege Genç İş İnsanları Derneği Aradığı İsmi Buldu
1 saat önce
EGİAD, geçtiğimiz yıl yapılan İZTO seçimlerinin ardından İZTO'ya transfer olan Genel Sekreteri Prof. Dr. Mustafa Tanyeri'den boşalan göreve yönetim kurulu kararıyla Prof. Dr.Ali Fatih Dalkılıç'ı getirdi.
Ocak ayından yapılan EGİAD seçimlerinde göreve gelen Mustafa Aslan ve ekibinin görevlendirdiği Prof. Dr. Ali Fatih Dalkılıç da Tanyeri gibi Dokuz Eylül Üniversitesi'nde öğretim üyesi olarak çalışmakta. İzmir'in en genç profesörleri arasında yer alan Dalkılıç, bu ünvana 37 yaşında ulaştı.
EGİAD'a olan ilgisinin ve bağının öğrencilik yıllarına dayandığını söyleyen Dalkılıç, "Fakülteye kayıt yaptırdığımda öğrenci kulübü yeni gelen öğrencilere EGİAD işbirliği ile hazırlanan Beyond dergisini dağıtmıştı. Dergide Kurucu Dekanımız Prof. Dr. Ceyhan Aldemir'in üniversite-iş dünyası ilişkilerine vurgu yapan bir başyazısı vardı. Akademik olarak hep bu eksende olmaya özen gösterdim. Sonraki yıllarda Mustafa Hoca sayesinde fakültede EGİAD Başkanlarını, YK üyelerini ve çok değerli iş insanlarını ağırladık. Ege Toplantılarına misafir oldum. Bu faaliyetler hep ufkumu açmış ve EGİAD'a gönül bağımı pekiştirmiştir. 2012 yılında EGİAD Akademi'de ders verme şansım oldu. 2019 yılı ise benim için gerçekten hayatımın dönüm noktası oldu. EGİAD üyesi olarak bu değerli aileye katıldım ve devamında değerli Başkanım Mustafa Aslan ve Yönetim Kurulu'nun teveccühü ile genel sekreter olarak göreve başladım" dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 09:37 Kaynak: Bültenler
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