Ege GSTM ve Hemşirelik fakültelerinin başarı sıralamasında artış

Başarının tercih sebebi olduğunu dile getiren EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, "Fakültelerimizi tercih eden öğrencilerimizin başarı sıralamasındaki artıştan mutluluk duyduk" diye konuştu.

Ege Üniversitesi GSTM Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı Bölümü, 2019 YKS yerleştirme sonuçlarına göre tabanda 364,43476 puanla devlet üniversiteleri arasında Türkiye'de birinci oldu. Sanat, tasarım ve bilim alanında kültürel değerleri koruyan, sanatsal ve estetik beğeninin topluma yayılmasını sağlayan, araştırma ve geliştirme çalışmalarını bu yönde gerçekleştiren üstün nitelikli bireyler yetiştirmeyi kendisine misyon edinen fakültenin başarı sıralaması, bir önceki yıla göre yüzde 38 arttı. İlk öğrencilerini 2018-2019 eğitim-öğretim yılında Görsel İletişim Tasarımı Bölümü ile alan fakülte, kısa sürede EÜ'nün sanatsal ve kültürel faaliyetlerine de önemli katkılarda bulundu.

İLK 4 BİN ARASINDAKİ ÖĞRENCİ EGE'Yİ TERCİH ETTİ

GSTM Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Alev Fatoş Parsa, 2012 yılında kurulan fakültenin, EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak'ın öncülüğünde geçen yıl öğrenci kabul ettiğini ve özverili çalışmayla büyük bir ivme kazandığını vurguladı. Prof. Dr. Parsa, "Görsel İletişim Tasarımı Bölümümüzle eğitimimizi sürdürüyoruz. Bölümümüze geçen yıl taban puandaki başarı sıralaması 87 bin 103'ken bu yıl 53 bin 947'ye çıktı. Tavan puanda yerleşen öğrencimizin yerleştirme başarı sırası ise 3 bin 312. Başarı sıralamasının yalnızca 1 yıllık eğitim döneminin ardından bu kadar yükselmesinden gurur duyduk. Bir an önce genç sanatçı adaylarımızın aramızda olmasını bekliyoruz" dedi.

BAŞARI SIRALAMASI 119 BİNDEN 58 BİNE ÇIKTI

EÜ Hemşirelik Fakültesinin başarı sıralamasının 119 binden 58 bine çıktığını kaydeden Hemşirelik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ayşegül Bilge, fakülteyi tercih eden öğrencilerden 7'sinin okul birincisi olduğunu söyledi. Tercihte bulunanlardan yüzde 32'sinin ilk tercihinin EÜ Hemşirelik Fakültesi olduğunu dile getiren Prof. Dr. Bilge, "Öğrencilerimizin fakültemizi tercih etmelerinde; üniversitemizin marka olması ve Rektörümüz Prof. Dr. Necdet Budak'ın büyük katkısı var. Rektör hocamızın öğrenci odaklı yaklaşımı ile kampüs ve eğitim olanaklarının iyileştirmesi, fakültemizin akredite olması, hemşirelik fakülteleri arasında en fazla öğretim elemanı sayısına sahip olması, fakültemizin fiziki koşullarının yeterliliği ve programımızın yüzde 30 İngilizce olarak yürütülmesinin önemi yadsınamaz" diye konuştu.

ÖĞRENCİLER TERCİHLERİNİ DAHA BİLİNÇLİ YAPIYOR

Teknolojinin de gelişmesiyle üniversite adaylarının tercihlerini daha bilinçli yaptığına dikkat çeken Rektör Budak, "Özellikle lise son sınıfta aday öğrenciler, üniversitelerle ilgili çok ciddi bir araştırma içine giriyor. Üniversitelerin bilimsel faaliyetleri, başarı sıralamaları, kampüs yapısı, sosyal, sportif ve kültürel faaliyetlerini inceleyen gençlerimiz tercihlerini bilinçli bir şekilde yapıyor. Üniversitemizin, gençlerimizin ilk tercihleri arasında yer aldığını görüyoruz. Fakültelerimizin başarı sıralamalarını yükseltmelerinden mutluluk duyuyoruz. Bu başarıda emeği geçenleri tebrik ediyorum" dedi.