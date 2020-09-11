Ege Güvenlik Toplantısı Bakan Soylu'nun katımıyla başladı - Son Dakika

Ege Güvenlik Toplantısı Bakan Soylu'nun katımıyla başladı

AYDIN - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun katılımıyla Aydın'da 'Ege Bölgesi Güvenlik Toplantısı' başladı.

Sabah saatlerinde Aydın'a gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, önce Vali Hüseyin Aksoy'u makamında ziyaret etti. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Başkanlığı'nda daha sonra Aydın Valiliği Toplantı Salonu'nda Ege Bölgesi Güvenlik Toplantısı başladı. İçişleri Bakanlığı Ankara'daki merkez binasındaki katılımcılarla telekonferans sistemi ile canlı bağlantılı olarak gerçekleştirilen toplantıda, Ege illerindeki, asayiş olaylarının yanı sıra kıyı bölgelerde yaşanan hareketliliğin ele alındığı öğrenildi. Toplantının açılışında ajanslara verilen görüntünün ardından Ege Bölgesi Güvenlik toplantısı basına kapatıldı.

Toplantı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu başkanlığında, Bakan Yardımcıları Muhterem İnce, Mehmet Ersoy, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Yardımcısı Korgeneral Mustafa Çitil, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Sahil Güvenlik Komutanı Tuğamiral Ahmet Kendi, Aydın Jandarma Komutanı Jandarma Albay Orhan Yurdakul, Aydın İl Emniyet Müdürü Suat Ekici'nin katılımı ile devam ediyor.

Son günlerde Kıyı Ege'de yaşanılan gerilim üzerine toplantının Aydın'da yapılması dikkat çekti.