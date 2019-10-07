Ege için meteorolojiden kuvvetli sağanak uyarısı

Meteoroloji 2.Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi, Ege Bölgesi'ndeki iller için kuvvetli sağanak yağış uyarısında bulundu.



Meteoroloji 2.Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi; İzmir, Çanakkale ve Balıkesir il geneli, Aydın'ın kıyı kesimleri ile Manisa'nın kuzeybatısı için kuvvetli yağış uyarısı yaptı. Yapılan son değerlendirmelere göre, bugün ve yarın bölge genelinde görülecek olan sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, akşam saatlerinden itibaren etkisini artıracağı açıklandı. Yağışların İzmir, Çanakkale ve Balıkesir il geneli, Aydın'ın kıyı kesimleri ( Kuşadası, Didim, Söke, Koçarlı ve Germencik) ve Manisa'nın kuzeybatısında (Kırkağaç ve Soma) kuvvetli, İzmir'in kuzeyi ( Bergama, Dikili ve Kınık), Balıkesir'in kuzey ve batısı ( Edremit, Burhaniye, Gömeç, Ayvalık, Havran, İvrindi, Balya, Gönen, Manyas, Bandırma, Erdek ve Marmara Adası), Çanakkale'nin güney ve doğusunda ( Ayvacık, Ezine, Bayramiç, Çan, Yenice, Biga) yerel olarak çok kuvvetli (30-60 kg/m2) olmasının beklendiği ifade edildi.



Meteoroloji ayrıca; ani sel, su baskını, yıldırım, küçük çaplı dolu yağışı ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiğini bildirdi. - İZMİR