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Ege İhracatçı Birlikleri, ihracatın yıldızları için EİB Korusu oluşturdu - Son Dakika

Ege İhracatçı Birlikleri, ihracatın yıldızları için EİB Korusu oluşturdu

04.11.2021 09:05
Ege İhracatçı Birlikleri, ihracatın yıldızları için EİB Korusu oluşturdu

Ege Su ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği ve Ege Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği 2020 yılı ihracat şampiyonları için Ege Orman Vakfı iş birliğinde İzmir'in Kınık ilçesinde "EİB Korusu" oluşturdu.

İhracat şampiyonu oldular, yeşil bir dünya için 2 bin 160 fidanın yeşermesini sağladılar

"İhracatın Yıldızları Ödül Töreni"nde dereceye giren 15 üyesi için Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği 1800 fidan, Ege Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği'de başarılı üyeleri için 360 fidan bağışında bulundu.

Kınık'ta EİB Korusunu ziyaret eden Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, küresel iklim değişikliğine karşı dünyanın attığı en büyük adım olan "Avrupa Birliği Yeşil Mutabakatı"nda ortaya konulan hedefleri tutturmak için atılması gereken en önemli adımlardan birinin orman varlığını artırmak olduğunu dile getirdi.

"Türkiye'nin küresel iklim değişikliğinden olumsuz etkilenmesini durdurmak için "Yeşil Mutabakat Eylem Planı"nı hayata geçirdik" şeklinde konuşan Eskinazi, "Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı olarak yeniden tanzim ettik. Paris Anlaşması'nı onayladık. Paris Anlaşması'nı imzalayınca 2053 yılı için de net sıfır emisyon hedefi koyduk. Ülke olarak net sıfır hedefine ulaşmamız için toplam seragazı emisyonunu yüzde 80 oranında azaltmamız gerekiyor. Türkiye olarak halihazırda 506 milyon tonu bulan seragazı emisyonlarımızı 32 yıl sonra 100 milyon ton civarına indirmeli, kalan 100 milyon ton seragazını da ormanlarımızda hapsederek net sıfır hedefine ulaşmak için çalışmalıyız. EİB olarak bu anlamda bugün bir adım attık. 24 Kasım'da yapacağımız EİB İhracatın Yıldızları Ödül Töreni'nde ödül alacak 57 firmamız için de bu alanda Ege Orman Vakfı'yla birlikte yeni bir koruluk oluşturacağız" şeklinde konuştu.

Girit: "Çevreci bir ödül töreni nasıl yapılır gösterdik"

Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği Başkanı Bedri Girit, 2020 yılında gerçekleştirdikleri ihracatın yüzde 78'ini "İhracatın Yıldızları Ödül Töreni"nde ödül kazanan 15 firmanın gerçekleştirdiğini, yeşil üretim yaparak dünya sofralarını donatan başarılı ihracatçılara davetiyesinden, sertifikasına kadar çevreci bir ödül töreni düzenlediklerini, başarılı ihracatçı firmalar adına bir koruluk oluşturarak da bunu taçlandırdıklarını, çevreci bir ödül töreninin nasıl yapılabileceğini göstermenin mutluluğunu yaşadıklarını, önümüzdeki yıllarda da çevreci ödül törenleri yapacaklarını dile getirdi.

Yağcı: "Bizim hayatımız orman ekmeğimizi ormanlardan kazanıyoruz"

İhraç ettikleri mobilya, kağıt ve odun dışı orman ürünlerinin hammaddesinin ormanlardan temin edildiğine işaret eden Ege Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Başkanı Cahit Doğan Yağcı, "Bizim hayatımız orman. Ekmeğimizi ormanlardan kazanıyoruz. Ormanlar bizim için iki kat öneme sahip. İklim krizine doğru gittiğimiz bu günlerde ormanvarlığımızın artırılması zorunluluk haline geldi. Biz de bu seferberliğe katıldık" dedi.

Ege Orman Vakfı Genel Müdür Yardımcısı Yasemen Bilgili ise "Sürdürülebilir gelecek hedefi ile hem insanlar hem de gezegen için çalışan yeni ekonomi modelinde;gelecek nesillere "dayanıklı bir dünya"bırakma sorumluluğumuza verdiğinizdestek ve duyarlılığateşekkür ederiz." diyerekEge İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi'ye plaket takdim etti. Ziyaret sonunda fidanlar toprakla buluşturuldu, can suyu verildi.

Kınık'ta Ege İhracatçı Birlikleri ve Ege Orman Vakfı işbirliğinde oluşturulan EİB Koruluğu ziyaretine; Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği Başkanı Bedri Girit, Ege Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Başkanı Cahit Doğan Yağcı, Ege Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Mustafa Terci, Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Birol Celep ve Ege Orman Vakfı Genel Müdür Yardımcısı Yasemen Bilgili katıldı.

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Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Ege İhracatçı Birlikleri, ihracatın yıldızları için EİB Korusu oluşturdu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ege İhracatçı Birlikleri, ihracatın yıldızları için EİB Korusu oluşturdu - Son Dakika
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