Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Eskinazi'den aşıda ihracatçılara öncelik talebi

Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, BioNTech aşı uygulamasında ihracatçılara öncelik verilmesi talebinde bulundu.

Eskinazi, yaptığı yazılı açıklamada, Çin, ABD ve Avrupa ülkelerinin aşılama konusunda çok yol aldığını kaydederek, Çin'in yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı aşılanmamış kişilere vize vermediğini aktardı.

Benzer uygulamaların yakın gelecekte ABD ve Avrupa ülkelerinde de geçerli olabileceğinin altını çizen Eskinazi, "Türkiye, BioNTech Pfizer ile 90 milyon dozluk yeni bir anlaşma yaptı. Bu aşılar kısa süre içinde partiler halinde ülkemize gelmeye başlayacak. Burada ihracatçı firma yöneticilerimize ve dış ticaret departmanı çalışanlarına öncelik verilmesini istiyoruz. İhracatımızın devamlılığı için bu husus çok hayati." ifadelerini kullandı.

Eskinazi, aşılama oranlarının yükselmesiyle uluslararası ticaretin canlanmasını beklediklerini, yeni gelecek aşı partilerinde ihracatçılara öncelik verilmesinin Türkiye'nin ihracat hedeflerine ulaşmasını kolaylaştıracağını da kaydetti.