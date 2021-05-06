Ege İhracatçı Birlikleri Nisan ayında 116 ülke ve bölgeye ihracatını artırdı - Son Dakika

Ege İhracatçı Birlikleri Nisan ayında 116 ülke ve bölgeye ihracatını artırdı

06.05.2021 08:36
Ege İhracatçı Birlikleri Nisan ayında 116 ülke ve bölgeye ihracatını artırdı, System.String[]

Ege İhracatçı Birlikleri'nden Nisan ayında AB'ye yüzde 78 ihracat artışı

Ege İhracatçı Birlikleri Nisan ayında yüzde 68 ilerlemeyle ay bazında 1 milyar 373 milyon dolarla tarihinin en yüksek ihracat rakamına ulaştı. EİB, Nisan ayında 178 farklı ihraç pazarına ulaşarak, 116 ülke ve bölgeye ihracatını artırmayı başardı.

2021'in ilk dört ayında Ocak-Nisan döneminde yüzde 20 yükselişle 4 milyar 882 milyon dolar dövizi Türkiye'ye kazandıran EİB'in ihracatı son 1 yıllık dönemde yüzde 6 ilerleme kaydederek 13 milyar 831 milyon dolar oldu.

En büyük pay AB'nin

Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, "Nisan ayında ihracat gerçekleştirdiğimiz 178 ülke ve bölgeden 116'sına ihracatımızı artırdık. Geçen sene bu dönemlerde pandeminin merkezi haline gelen en büyük ticaret ortağımız AB ülkelerine bu sene Nisan ayında yüzde 100'lere varan ihracat artışları yaşadık. Avrupa Birliği'ne ihracatımız yüzde 78 artışla 617 milyon dolarlık hacme ulaştı. Böylece AB'ye 2021'in ilk 4 ayında yüzde 25'lik ilerlemeyle 2 milyar 297 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdik. Nisan ayında diğer Avrupa ülkelerine ise ihracatımız yüzde 74 artışla 102 milyon dolara ulaştı. Nisan ayında 24 AB ülkesine ihracatımız artarken, EİB'in toplam ihracatında AB'nin payı yüzde 45, Avrupa kıtasının ihracatımızdaki payı ise yüzde 52 olarak kayıtlara geçti." dedi.

En fazla artış yüzde 110 ile Amerika ülkelerine

Nisan ayında bölgeler bazında ihracatta en fazla artışın yüzde 110 ile 159 milyon dolarla Amerika ülkelerine yaşandığını açıklayan Eskinazi, "Ortadoğu ülkelerine yüzde 16 yükselişle 141 milyon dolar, Afrika ülkelerine yüzde 60 artışla 132 milyon dolar ihracat gerçekleştirdik. Eski Doğu Bloku ülkelerine yüzde 67 artışla 73 milyon dolarlık ürün satıldı. Serbest Bölgeler'de yüzde 85, Türk Cumhuriyetleri'nde ise yüzde 12 ilerleme kaydettik." diye konuştu.

EİB Asya'da pazar payını artırıyor

Türkiye'nin Asya ile 50 milyar dolarlık dış ticaret hacmi olduğuna değinen Eskinazi, EİB'in Nisan ayında Asya ve Okyanusya ülkelerine ihracatını yüzde 82 yükselterek belirgin artışlar kaydedildiğine dikkat çekti.

"Uzak Doğu ülkelerine baktığımızda; RCEP anlaşması, ilk önce AB ile ve en son İran ile yaptığı yatırım anlaşmasıyla dünya üzerindeki etkisini ekonomi üzerinden şekillendirmeye devam eden Çin'e Nisan ayında yüzde 51 artış yaşayarak ihracatımızı 33 milyon dolara çıkardık. Güney Kore'ye yüzde 159, Hong Kong'a yüzde 24, Tayvan'a yüzde 35 artışlar yaşadık. Güney Asya'da ise ihracatımızı Hindistan'a yüzde 509, Pakistan'a yüzde 1118, Bangladeş'e yüzde 230, Sri Lanka'ya yüzde 91, Afganistan'a yüzde 155 büyüttük. Asya Pasifik bölgesinde ise ihracatımız Filipinler'e yüzde 110, Malezya'ya yüzde 173, Singapur'a yüzde 116, Tayland'a yüzde 6, Vietnam'a yüzde 30 arttı."

Ana pazarlar Almanya, ABD, Birleşik Krallık

Nisan ayında Almanya'nın yüzde 46'lık artışla 140 milyon dolarla ilk sırada, ABD'nin yüzde 87 artışla 98 milyon dolarla ikinci, Birleşik Krallık'ın yüzde 86 yükselişle 87 milyon dolarla üçüncü sırada olduğunu söyleyen Eskinazi, EİB'in ihracatında ilk 10'da yer alan ülkeleri ise şöyle sıraladı:

"İtalya yüzde 110 yükselişle 82 milyon dolar, İspanya yüzde 120 artışla 68 milyon dolar, Fransa yüzde 163 artışla 63 milyon dolar, Hollanda yüzde 39 artışla 57 milyon dolar, Tunus yüzde 613 artışla 39 milyon dolar, Belçika yüzde 162 yükselişle 35 milyon dolar, Çin yüzde 51 artışla 33 milyon dolarla ihracatımızda öne çıkan ülkeler arasında."

Sektörel bazda ihracat artışı en fazla hangi ülkelere yaşandı?

Jak Eskinazi, "Sektörel bazda en fazla ihracat artışı; mobilya kağıt ve orman ürünlerinde Dubai'ye, çelikte Irak ve Hong Kong'a, demir ve demirdışı metallerde Şili ve Meksika'ya, deri ve deri mamullerinde Tayvan ve Çin'e, hazır giyim ve konfeksiyonda Fildişi Sahili, Macaristan'a, hububat bakliyat ve yağlı tohumlarda Güney Afrika Cumhuriyeti'ne, kuru meyvede Brezilya'ya, madende Hong Kong'a, meyve sebze mamullerinde İrlanda'ya, su ürünleri ve hayvancılık mamullerinde Suriye ve Belçika'ya, tekstilde Hindistan, Tayvan ve Vietnam'a, tütünde Fransa'ya, yaş meyvede ABD ve Kanada'ya, zeytin ve zeytinyağı sektöründe ise Ukrayna'ya yaşandı." diye konuştu.

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Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Ege İhracatçı Birlikleri Nisan ayında 116 ülke ve bölgeye ihracatını artırdı - Son Dakika


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