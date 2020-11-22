Ege İhracatçı Birlikleri "Sıfır Atık Belgesi" alan ilk ihracatçı birlikleri oldu - Son Dakika

Ege İhracatçı Birlikleri "Sıfır Atık Belgesi" alan ilk ihracatçı birlikleri oldu

22.11.2020 10:08
Ege İhracatçı Birlikleri

Gelecek nesillere daha yaşanabilir ve yeşil bir dünya bırakma hedefiyle 2020 yılını "Sürdürülebilirlik Yılı" ilan eden Ege İhracatçı Birlikleri (EİB), "Sürdürülebilirlik Yılı"nı "Sıfır Atık Belgesi" alarak taçlandırdı.

Gelecek nesillere daha yaşanabilir ve yeşil bir dünya bırakma hedefiyle 2020 yılını "Sürdürülebilirlik Yılı" ilan eden Ege İhracatçı Birlikleri (EİB), "Sürdürülebilirlik Yılı"nı "Sıfır Atık Belgesi" alarak taçlandırdı.

Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından başlatılan Sıfır Atık projesine 1,5 yıl önce katıldıklarını, bu kapsamda gerekli olan Sıfır Atık Yönetim Sistemini kurduklarını ve yapılan denetimlerden başarılı bir şekilde geçerek Türkiye'de "Sıfır Atık Belgesi" almaya hak kazanan ilk ihracatçı birlikleri olmanın mutluluğunu yaşadıklarını kaydetti. Öncelikle atık oluşumunda bilinçli davranılması, gereksiz atık oluşumunun önlenmesi hedefiyle hareket ettiklerini dile getiren Eskinazi, "Ege İhracatçı Birliklerinin sıfır atık ile ilgili çalışmaları uzun yıllara dayanıyor. 20 yıl önce yazışmalarımızı intranet sistemiyle elektronik ortama taşıdık. Üyelerimize yaptığımız sirkülerleri 20 yıldır e-posta yoluyla gönderiyoruz. Sıfır Atık projesiyle birlikte oluşan atığın kaynağında ayrı toplanması ve geri kazanıma dönüştürülmesi yönünde sistemi hayata geçirdik" diye konuştu. Ege İhracatçı Birliklerinin bundan sonraki hedefinin ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Belgesi almak olduğunu dile getiren Eskinazi, sözlerini şöyle sürdürdü: "En önemli hedefimizin bundan böyle üyelerimizin bu yöndeki farkındalıklarının geliştirilmesi, bu amaçla eğitimler düzenleyeceğiz, bünyemizdeki kadronun bu konudaki yetkinliklerini arttıracağız. Bu konuda ihracatçılarımızın ihtiyaç duyacağı finansman ve desteklerin ortaya konulması yönünde çalışmalara yoğunlaşacağız. Avrupa Yeşil Mutabakatı (AYM) ile ilgili gelişmeleri yakından takip ediyoruz."

EİB personelinin yüzde 10'u bisikletle işe geliyor

Kurum içi sürdürülebilirlik uygulamaları ve atık yönetim süreçlerini de özetleyen Eskinazi şöyle konuştu: "Bisiklet kullanımını teşvik ettik. EİB hizmet binasında bisiklet park alanı ve giyinme alanı oluşturduk. Personelimizin yüzde 10'unun bisiklet ile işe gelmesini sağladık. Tehlikesiz atıkları kaynağında ayrıştırıp geri dönüşüme kazandırdık. Tehlikeli atıkların (Floresan, kartuş, atık yağ) ve tıbbi atıkları ayrıştırarak bertaraf firmalarına gönderdik. Elektronik ve elektrikli atıkları ayrı topladık, Covid-19 güvenli hizmet süreci kapsamında maske/eldiven atıklarının kontrollü bertarafa gönderilmesini organize ettik. Pil tüketimini azaltmak için kablolu fare kullanımına geçtik, kırtasiye malzemelerinin tekrar kullanımını sağladık. Su ve elektrik tasarrufu için tesisatlarımızı modernize ettik."

TSE Covid-19 Güvenli Hizmet Belgesi

Ege İhracatçı Birlikleri Sıfır Atık projesine başladığı günden bu yana geçen 1,5 yıllık süreçte geri dönüşüm ve geri kazanım adına 26 adet ağaç, 2840lt petrol, 500kg hammadde, 50lt biodizel, 44M3 su tasarrufu, 12,800Kwh enerji tasarrufu yaptı. Ege İhracatçı Birlikleri, ağustos ayında Covid-19'a karşı aldığı tedbirler sonrasında, Türk Standartları Enstitüsünden TSE Covid-19 Güvenli Hizmet Belgesi alırken, eylül ayında Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'na uyum çalışmalarının ardından Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemini kurarak ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Belgesini almaya hak kazanmıştı. - İZMİR

Ege İhracatçı Birlikleri Sıfır Atık Belgesi alan ilk ihracatçı birlikleri oldu
Ege İhracatçı Birlikleri Sıfır Atık Belgesi alan ilk ihracatçı birlikleri oldu
Ege İhracatçı Birlikleri Sıfır Atık Belgesi alan ilk ihracatçı birlikleri oldu

Ege İhracatçı Birlikleri, Jak Eskinazi, Koronavirüs, Bisiklet, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Ege İhracatçı Birlikleri 'Sıfır Atık Belgesi' alan ilk ihracatçı birlikleri oldu - Son Dakika Ekonomi


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