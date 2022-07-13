Ege İhracatçı Birlikleri: Türkiye, 2,5 Yıl Sonra Hindistan'a 67 Milyon Dolarlık Beyaz Haşhaş İhraç Etti

Ege İhracatçı Birlikleri, Türkiye'nin iki buçuk yılın ardından Hindistan'a tıpta ve kozmetikte kullanılan beyaz haşhaş ihraç ettiğini duyurdu. Ege İhracatçılar Birlikleri'nden yapılan açıklamaya göre; mayıs ve haziran aylarında Hindistan'a 67 milyon 380 bin dolar karşılığında 15 bin 712 ton beyaz haşhaş ihraç edildi.

Ege İhracatçı Birlikleri'nden bugün yapılan yazılı açıklamada, mayıs ve haziran aylarında Hindistan'a yapılan 15 bin 712 ton beyaz haşhaş ihracı ile 67 milyon 380 bin dolar döviz geliri elde edildiği belirtildi. Açıklamada, "2021 yılının ilk yarısında 7,9 milyon dolar olan haşhaş tohumu ihracatı, 2022 yılının ocak-haziran döneminde Hindistan pazarının açılmasıyla birlikte yüzde 923'lük rekor artışla 81 milyon dolara tırmandı" denildi.

Ege Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Muhammet Öztürk de pandemi nedeniyle iki buçuk yıl kesintiye uğrayan ihracatın 2022 yılı mayıs ayında tekrar başladığı bilgisini paylaştı. Öztürk, "Hindistan, 9 Mayıs 2022-9 Haziran 2022 tarihleri arasında 15 bin 746 ton beyaz haşhaş ihracatına onay verdi. Kotanın yüzde 90'ını kullanabildik. Karşılığında da ülkemize 67,3 milyon dolar dövizi ülkemize kazandırdık. 2021 yılının ilk yarısında 7,9 milyon dolar olan haşhaş tohumu ihracatımız, 2022 yılında Hindistan'a ihracat yolunun açılmasıyla birlikte yüzde 923'lük artışla 81 milyon doları aştı. Haşhaş üreticilerimiz ve ihracatçılarımız, iki buçuk yıl aranın ardından büyük bir mutluluk yaşadı" dedi.