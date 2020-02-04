Ege İhracatçı Birliklerinden ocakta 1,1 milyar dolarlık ihracat - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Ege İhracatçı Birliklerinden ocakta 1,1 milyar dolarlık ihracat - Son Dakika Ekonomi

Ege İhracatçı Birliklerinden ocakta 1,1 milyar dolarlık ihracat

7 saat önce

Ege İhracatçı Birliklerince (EİB) ocak ayında 1 milyar 143 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirildi.

Ege İhracatçı Birliklerinden ocakta 1,1 milyar dolarlık ihracat, System.String[]

Ege İhracatçı Birliklerince (EİB) ocak ayında 1 milyar 143 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirildi.

EİB'den yapılan açıklaya göre, birlik üyeleri tarafından yapılan ihracat, bu yılın ocak ayında, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 10 arttı.

Yılın ilk ayında yapılan ihracat 1 milyar 143 milyon dolar olarak kaydedildi.

Ege Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliğinin ihracatı söz konusu dönemde yüzde 27'lik artışla 43,5 milyon dolara çıktı.

Ege Demir ve Demirdışı Metaller İhracatçıları Birliğinin ihracatı ise 150 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, dünya genelinde her gün artan koruma önlemleri ve ülke ekonomilerindeki durgunluğa karşın 2020'ye çok güzel bir giriş yaptıklarını belirtti.

Bu grafiğin 2020'nin geneline yayılması için durmaksızın çalışacaklarını kaydeden Eskinazi, "Türk ekonomisindeki iyileşme, faizlerdeki düşüş, hepsinden önemlisi seçimsiz 2020 yılında, 2018 ve 2019'un yaralarını saracağız." ifadelerini kullandı.

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Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 03:28 Kaynak: AA
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