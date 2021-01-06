Ege İhracatçı Birliklerinin 2021 hedefi 15 milyar dolarlık dış satım

Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, 2020'yi 13 milyar dolarlık ihracatla kapattıklarını, 2021 yılı hedeflerinin ise 15 milyar dolar olduğunu bildirdi.

Eskinazi, yaptığı yazılı açıklamada, birlik üyelerinin 2020 yılı ihracatında bir önceki yıla göre yüzde 2 azalış olduğunu ve 13 milyar 4 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirildiğini belirtti.

Yeni tip koronavirüs salgınının ihracata etkisinin sınırlı kaldığını ifade eden Eskinazi, dış satımda son aylarda yakalanan yukarı yönlü ivmenin devam ettiğini, aralık ayında da EİB bünyesindeki 12 ihracatçı birliğinden 11'inin ihracatını artırdığını bildirdi.

EİB üyelerinin 2020'de tarım ürünleri ihracatını yüzde 4 artışla 5 milyar dolara, sanayi ürünleri ihracatını ise 7 milyar dolara ulaştırdığı bilgisini veren Eskinazi, yaş meyve sebze ihracatının ise yüzde 28 artışla 346 milyon dolara çıktığını ifade etti.

Geçen yıl sanal ortamda düzenlenen fuarlar ve sektörel alım heyetleriyle dış ticarette yeniliklere öncülük ettiklerini vurgulayan Eskinazi, şunları kaydetti:

"2020 yılında ihracatçılarımız 216 farklı ihracat pazarına ulaşmayı başardı. 2020 için belirlediğimiz 15 milyar dolar ihracat hedefine 2021 yılında dijitalleşme, lojistik, Ar-Ge, yeşil üretim, tasarım, inovasyon eksenli ihracat stratejimizle ulaşacağız."