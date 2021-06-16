Ege ihracatına yön verenler Seferihisar'da buluştu

Ege Bölgesi ihracatının 12 dev adamını bir araya getiren Ege İhracatçı Birlikleri Başkanlar Kurulu toplantısı, Seferihisar'da yapıldı. Toplantıya, Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Hayrettin Uçak ev sahipliği yaptı.

Türkiye'nin 55 milyon ton taze meyve-sebze üretimiyle dünya genelinde büyük oyuncular arasında olduğuna işaret eden Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliğinin ise 2020 yılında gerçekleştirdiği 1 milyar 40 milyon dolarlık ihracatla 54 yıllık tarihinin ihracat rekorunu kırdığını dile getirdi.

Türk taze meyve-sebze ve meyve sebze mamulleri sektörlerinin, pandemi sürecinde 84 milyon vatandaşın meyve-sebze ihtiyacını karşıladıkları gibi dünyanın dört bir tarafına 4,5 milyar dolar ihracat yaparak ülkemize katka değerli döviz kazandırdığının altını çizen Eskinazi, "Bu toplantımızı yaş meyve sebze sektörümüzde Türkiye'nin gururu ve ihracat şampiyonu Uçak Kardeşler Ltd. Şti. firmamızın tesislerinde yaparak Ege Bölgemizdeki çiftçilerimize ve ihracatçılarımıza pandemi sürecindeki üstün çabalarına teşekkürlerimizi göstermiş olduk. 2021 yılında yaş meyve sebze ve mamulleri sektörlerimizin 5 milyar doların üzerinde ihracat yapacağına tüm kalbimle inanıyorum" şeklinde konuştu.

Ege İhracatçı Birlikleri Başkanlar Kurulunun pandemi nedeniyle uzun bir aradan sonra ilk kez fiziki olarak toplandığını ifade eden EİB Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, sözlerini şöyle tamamladı:

"Türkiye'nin çeşitli yörelerindeki tesislerinde, ülkemizde üretilen taze meyve sebzeleri işleyerek dünyanın dört bir tarafına ihraç eden Uçak Kardeşler Ltd. Şti. firmamıza ihracat hayatında başarılar diliyorum. EİB Başkanlar Kurulu toplantılarımızı daha önce de ihracatçı firmalarımızda yapmıştık, bundan sonraki süreçte ihracatçı firmalarımızda toplantılar yapmaya devam edeceğiz."

Yaklaşık 3 saat süren toplantı sonrasında Hayrettin Uçak yaptığı açıklamada, Ege ihracatına yön veren birlik başkanlarını EİB Genel Sekreter ve yardımcılarını ve diğer misafirleri Seferihisar'da ağırlamaktan onur duyduğunu ifade etti.

Uçak, "Birlik başkanı olarak verdikleri hizmetlerin yanı sıra bölgemizin, ülkemizin önde gelen değerli ihracatçılarına Seferihisar'da misafirimiz oldukları için teşekkür ediyorum. Bu ziyaret yeni girdiğimiz yaş meyve sezonunda bize moral depoladı" dedi.

Seferihisar'daki Ege İhracatçı Birlikleri Başkanlar Kurulu Toplantısına; EİB Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, EİB Koordinatör Başkan Yardımcıları Birol Celep ve Mevlüt Kaya, Ege Demir ve Demirdışı Metaller İhracatçıları Birliği Başkanı Yalçın Ertan, Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Erkan Zandar, Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Başkanı Burak Sertbaş, Ege Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Başkan Yardımcısı Nurettin Tarakçıoğlu, Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği Başkanı Bedri Girit, Ege Tütün İhracatçıları Birliği Başkanı Ömer Celal Umur, Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, Ege İhracatçı Birlikleri Genel Sekreteri İ. Cumhur İşbırakmaz, Türk Eximbank önceki dönem Genel Müdürü Adnan Yıldırım, Hesap Uzmanı ve İzmir Vergi Dairesi önceki dönem başkanı Mustafa Bulut katıldı. - İZMİR