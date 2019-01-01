Ege İhracatının 12 Dev Adamından Yılbaşı Mesajı

Ege Bölgesi ihracatının 12 dev adamı, Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) Yönetim Kurulu Başkanları yayınladıkları yeni yıl mesajında, "2018 yılında olduğu gibi, 2019 yılında da ihracatla büyüyeceğiz" dedi.

Ege Bölgesi ihracatının 12 dev adamı, Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) Yönetim Kurulu Başkanları yayınladıkları yeni yıl mesajında, "2018 yılında olduğu gibi, 2019 yılında da ihracatla büyüyeceğiz" dedi.



Ege İhracatçı Birlikleri Yönetim Kurulu Başkanları, yeni yıl mesajı için kamera karşısına geçti. EİB'nin sosyal medya hesaplarında yayınlanan ve 12 birlik başkanının ortak seslendirdiği metinde, Ege Bölgesi'nin 2018 yılında 20 milyar doları aşan ihracat rakamına her ay yeni bir ihracat rekoru kırarak 13.4 milyar dolar katkı koyan Ege İhracatçı Birlikleri'nin 2018 yılında yakaladığı başarıyı, 2019 yılında da sürdürme kararlılığı ortaya konuldu.



Ege İhracatçı Birlikleri açısından 2018 yılının muhasebesinin yapıldığı yeni yıl mesajında, 2019 yılına ilişkin "İhracatla büyüyeceğiz" mesajı öne çıktı.



Türkiye'ye ihracatı Egeli ihracatçılar öğretti



Yeni yıl mesajı Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Erkan Zandar'ın, Egeli ihracatçıların Türkiye'ye ihracatı öğrettiği vurgusu ile başlıyor.



Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği Başkanı Davut Er, 2018 yılında ekonomideki çetin sürece atıf yaparken, Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Başkanı Burak Sertbaş, ekonomideki dalgalanmalara karşın, 2018 yılında her ay ihracat rekorları kıran Egeli ihracatçıların topluma güzel haberler verebilmiş olmasının mutluluğunu dile getiriyor.



Ege Bölgesi 20 milyar dolar ihracata ulaştı



Ege İhracatçı Birlikleri'nin yılbaşı mesajında; Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği Başkanı Bedri Girit, Türkiye'nin 2018 yılında 170 milyar dolar ihracat rakamına ulaştığını paylaşırken, Ege Tütün İhracatçıları Birliği Başkanı Ömer Celal Umur, 2018 yılında Ege Bölgesi'nin ilk kez 20 milyar dolar ihracat rakamını aştığına vurgu yapıyor.



Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, 20 milyar dolarlık ihracat rakamına 7 bin 200 ihracatçının katkı koyduğunu dile getiriyor. Ege Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Mustafa Terci ise; bu başarılı yıldan Egeli ihracatçıların duyduğu gururu kamuoyu ile paylaşıyor.



Ege Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Başkanı Cahit Doğan Yağcı, EİB'nin başarısını 2019 yılında da sürdüreceğini dile getirirken, Ege Demir ve Demirdışı Metaller İhracatçıları Birliği Başkanı Yalçın Ertan, Türkiye Cumhuriyeti'nin Kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, "Arkadaşlar, ithalattan ziyade ihracattır ki, memleketi zengin yapacak" sözünü prensip edindiklerini ifade ediyor.



EİB'de 80. yaş mutluluğu



EİB'nin yılbaşı mesajının son bölümünde, EİB Koordinatör Başkan Yardımcısı Mevlüt Kaya, 2019 yılında Türkiye'nin 182 milyar dolar ihracat hedefi olduğunu kamuoyu ile paylaşırken, EİB Koordinatör Başkan Yardımcısı Birol Celep, 2019 yılında EİB'nin 80. Kuruluş yıldömünü olduğuna vurgu yaparak, "80. Kuruluş yıldönümümüzde Ege Bölgesi'nden 22 milyar dolar katkı koymak için çalışacağız" sözünü veriyor.



Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi ise; "2018 yılında olduğu gibi 2019 yılında da İhracatla büyüyeceğiz" şeklinde konuşarak finali yapıyor.



"EİB'nin 2019 yılı ihracat hedefi 15 milyar dolar"



Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, 2018 yılında Türk ekonomisinde yaşanan daralmanın birçok firmayı ihracata daha fazla yönelmeye ittiğini, Ege Bölgesi'nden binden fazla firmanın ilk kez ihracat yaptığını, 2019 yılında bu trendin artarak sürmesini beklediklerini kaydetti.



Ege İhracatçı Birlikleri'nin 2018 yılını 13.4 milyar dolar ihracat rakamıyla tamamladığı bilgisini paylaşan Eskinazi, "Ege Bölgesi'nden 2019 yılında ihracat ordusuna yeni katılımlarla, Egeli ihracatçıların yeni ticari bağlantılarıyla 15 milyar dolar ihracat rakamına ulaşmak için çalışacağız. İhracatçılarımız, 2019 yılında Evliya Çelebi gibi tüm dünyayı dolaşarak ihracatlarını arttırma çabası içinde olacaklar" diye konuştu. - İZMİR

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