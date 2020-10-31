Ege Ilgaz'a ulaşılmaya çalışılıyor - Son Dakika

İş makinelerinin enkaz kaldırma çalışması yapması
Ege Ilgaz'ın yakınlarının telefonla Ege'ye ulaşmaya çalışması
Ege Ilgaz'ın mezuniyet fotoğrafları
Enkaz altından çıkarılan eşyalar
Ege Ilgaz'ın yakınlarının telefonla Ege'ye ulaşmaya çalışması
Çalan telefon sesinin yönünün buylunmaya çalışılması
Ekiplerin sessizlik içerisinde telefon sesi duymaya çalışması
İş makinelerinin enkaz kaldırma çalışması yapması İZMİR - İzmir'in Seferihisar açıklarındaki depremden en fazla etkilenen Bayraklı ilçesinde, 9 binada arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.
- Kaynak: AA
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