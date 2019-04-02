Son Dakika Haberleri: Ege, Karadeniz Teknik Ve Kumamoto Üniversitelerinden Bilimsel İşbirliği

Ege, Karadeniz Teknik Ve Kumamoto Üniversitelerinden Bilimsel İşbirliği

1 saat önce

Ege Üniversitesi, Karadeniz Teknik Üniversitesi ve Japonya'nın Kumamoto Üniversitesi akademik işbirliğinde "Multidisipliner Çalışmalarda Ortak Toplantı" etkinliği düzenlenecek.

Ege, Karadeniz Teknik Ve Kumamoto Üniversitelerinden Bilimsel İşbirliği, System.String[]

Etkinlik, Fen Fakültesi Kimya Bölümü'nde 22 Nisan 2019 tarihinde gerçekleştirilecek.

Uluslararası ve multidisipliner çalışma niteliğinde olan etkinliğin editörlüğünü Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümü Öğretim Üyesi Doç.Dr. Safiye Emirdağ Öztürk yapacak.

Etkinlikte, Biyoorganik Tıbbi Kimya alanında; "İlaç Çekirdek Yapısının Stratejik Tasarımı", "Biyolojik Bilimlerde Son Gelişmeler ve Bilimsel İşbirliğinin Önemi", "Doğal Bileşikler ve Jipogenin Aktivite İlişkisi", "Atıklardan Biyoyakıtlar: Ege Üniversitesi ve Okayama Üniversitesi IRSES Projesi", "HIV ve İnsan: Viral Evrim Taktikleri ve HIV Yok Etme Stratejisi, "Benzoin Bileşikleri", Ege Üniversitesi ve Japonya Kumamoto Üniversitesi Arasında 20 Yıllık Bilimsel İlişki ve Deneyimler" başlıklarında sunumlar yapılacak.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 10:43 Kaynak: Bültenler

22 Nisan, Japonya, Ege Üniversitesi, Güncel
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